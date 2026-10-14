Gustavo Bueno citó 14 jugadores para el torneo que tendrá 191 equipos; la celeste enfrentará a Moldavia, Zambia, Comoras, Tanzania y Monserrat, con hasta dos encuentros por día.

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Se viene el Mundial sub 15 con el particular formato que eligió la FIFA. Habrá 31 grupos que dividen a las 191 selecciones participantes.

Uruguay formará parte de la zona X y enfrentará a Moldavia, Zambia, Comoras, Tanzania y Monserrat, con hasta dos encuentros por día. Hay tres jornadas de clasificación, con hasta dos encuentros por día para determinadas selecciones.

Los encuentros se juegan de a ocho jugadores en dos tiempos de 20 minutos, con cinco de descanso. La cancha tiene 68 por 47 metros y cuenta con arcos de tamaño profesional. Los cambios son ilimitados, los laterales se sustituyen por saques de arco y solo hay fuera de juego en los últimos 23 metros. Habrá dos árbitros, sin líneas.

Foto: AUF

Plantel confirmado

Gustavo Bueno, entrenador del equipo, dio a conocer la lista de 14 convocados, entre los cuales obligatoriamente tiene que haber dos goleros. Hay cuatro jugadores de Montevideo City Torque y Nacional, dos de Defensor Sporting y Racing y uno de Peñarol y Liverpool.

La delegación de Uruguay viajará la próxima semana rumbo a Azerbaiyán, donde se disputará el torneo a partir del 24 de octubre.

Foto: AUF

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