Ronald Araújo anotó y suma dos goles y una asistencia en tres fechas de Champions League

Este martes arrancó la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, instancia en la que participan 36 equipos y cada uno enfrenta a ocho rivales diferentes para sumar a una única tabla que definirá cuáles son los 24 que clasifican a la siguiente ronda eliminatoria (los primeros ocho irán directo a octavos, y del 9 al 24 jugarán playoffs de los que saldrán los ocho restantes).

Duelo de laterales celestes

Liverpool, con Ronald Araújo como titular en el lateral derecho, ratificó en Anfield su buen inicio en la fase de liga y cerró su tercera victoria en tres fechas, luego de dar vuelta a un partido que arrancó jugando muy mal, que perdía 2-0 y ganó 4-3. Villarreal, que tuvo a Santiago Mouriño también como marcador lateral desde el inicio –quien venía de hacer un golazo en la fecha anterior–, se plantó bien en su visita a Inglaterra y se favoreció de un error temprano, y atípico para el capitán de los rojos, Virgil Van Dijk, para abrir el marcador por intermedio del georgiano Georges Mikautadze, cuando no iban todavía ni 5 de juego. El lateral zurdo de Villarreal, Sergi Cardona, estiró la ventaja sobre la media hora de partido, llegando para definir mano a mano contra el arquero tras una buena contra que agarró muy mal parado a Liverpool.

El equipo local no hacía pie en el partido, pero empezó a nivelar las acciones desde la pelota quieta. Alexis Mac Allister descontó tras un tiro de esquina, y Araújo volvió a convertir de cabeza, por segundo partido consecutivo, ya en la última del primer tiempo, para un festejo eufórico junto a la hinchada detrás del arco.

El uruguayo no salió al segundo tiempo, lo que dejó algunas dudas respecto a si tenía alguna molestia o inconveniente físico: no solo había convertido, sino que había estado firme en defensa; pero en su lugar entró en ataque el alemán Florian Wirtz, con lo que el técnico vasco Andoni Iraola ajustó a un equipo que estuvo desequilibrado en el primer tiempo. Ya en el complemento y con estos cambios, el Liverpool impuso su jerarquía y mostró buen juego para tomar ventaja con otro tanto de Mac Allister y uno de Wirtz; Tani Oluwaseyi puso en los últimos minutos el descuento final del equipo español, que perdió dos de los tres jugados.

Hubo además presencia uruguaya en el triunfo por idéntico marcador de Napoli sobre el conjunto noruego Bodø/Glimt, en el estadio Diego Armando Maradona: Mathías Olivera ingresó en los 78 para reforzar la zona defensiva napolitana, justo después de que el escocés Scott McTominay convirtiera su doblete y pusiera el partido 3-2 para los locales. Después hubo un gol más por bando, y el Napoli, que había perdido sus dos juegos previos, selló el 4-3 para su primera victoria.

El choque de grandes candidatos fue para PSG

En el partido más esperado de la fecha, entre los dos equipos que mejor juegan en Europa, PSG le ganó 4-2 a Barcelona en el Parque de los Príncipes. Y el juego no defraudó, porque parisinos y catalanes le dieron vuelo a un partido intenso y bien jugado, con incisivos ataques que se fueron alternando y una destacada actuación de ambos arqueros, que impidieron un marcador todavía más abultado.

El conjunto francés se puso en ventaja con un golazo de Désiré Doué, que, tras la recuperación de una pelota mal jugada por Lamine Yamal en salida, se inventó una gran maniobra individual al borde del área y finalizó con un tiro sorpresivo y cruzado en el primer tiempo. Lo empató para el Barça Xavi Espart, el juvenil –otro más–, lateral de 19 años, que encontró el espacio y se fue en carrera para definir fuerte ante la salida del arquero. Los minutos finales fueron golpe a golpe: Lucas Hernández ganó de cabeza en el área para poner el 2-1 para PSG, y minutos más tarde Lamine Yamal igualó con una de sus genialidades, desbordando por la derecha y definiendo de puntín zurdo entre el arquero y el palo; cuando parecía mejor el visitante, apareció Vitinha desde afuera del área para el 3-2, y lo cerró Fabián Ruiz al empujar abajo del arco una pelota que mandó el lateral marroquí Achraf Hakimi. El vigente bicampeón de la Champions saca chapa de candidatazo.

En otros resultados, Borussia Dortmund se impuso 2-1 de visita ante el Sabah de Azerbaiyán; Fenerbahçe y Slavia Praga empataron 2-2 en Turquía; Manchester City le ganó 5-1 al AEK de Atenas con triplete de Phil Foden; PSV le ganó por la mínima de visita al Porto; la Roma goleó 4-0 al Slovan Bratislava; y el Atlético de Madrid consiguió un valioso empate 1-1 jugando media hora con uno menos en su visita al Stuttgart.