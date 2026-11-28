El viernes pasado la selección uruguaya femenina dominó de punta a punta el encuentro amistoso que, en el marco de la fecha FIFA, disputó ante Bolivia en el estadio Ramón Tahuichi de Santa Cruz de la Sierra. Si bien el rival es el más débil del continente, la goleada por 8-0 sirvió como punto de partida ideal para el ciclo que inicia Marcel Rauss, quien sustituyó en la conducción de la celeste a Ariel Longo para iniciar un proceso de renovación luego de la floja actuación en la Liga de Naciones Femenina, donde quedó lejos de clasificar al Mundial de Brasil 2027.

El técnico, que mantiene paralelamente su puesto como conductor de la sub 20 femenina, alineó un equipo que mantuvo la base que traía desde el proceso de Longo, con jugadoras de vasta experiencia en la selección, combinado con un puñado de jugadoras también debutantes, que aprovecharon de buena manera las condiciones favorables del partido para sumar su primera experiencia en la selección mayor. Ahelín Piña debutó en la defensa celeste y se anotó en la goleada y marcó el sexto tanto en el segundo tiempo. Minutos antes, otra debutante, la atacante Guillermina Grant, había convertido el suyo tras recoger un rebote dentro del área. En el complemento ingresaron Julieta Mozejko y Camila López, que también sumaron su primera presencia internacional con la camiseta celeste.

Uruguay salió al campo con la arquera Agustina Sánchez y una línea de cuatro formada por Piña, Fátima Barone, Camila Baccaro y Juliana Viera; en el medio, Ángela Gómez, Karol Bermúdez y Solange Lemos, y arriba Grant, Belén Aquino y Wendy Carballo.

La celeste tuvo un arranque furioso, con el liderazgo ofensivo de Aquino, que hizo el primero apenas pasados los cinco minutos de juego, tras aprovechar una serie de graves errores del fondo boliviano, y el segundo con un precioso derechazo de tiro libre, contra el palo. Viera, con un zurdazo furioso que dio en el travesaño y se metió, puso el tercero sobre los 20, y Aquino consiguió su triplete un cuarto de hora más tarde tras otro mal despeje defensivo. La mala noticia para la selección uruguaya fue que Barone pidió el cambio sobre los 15, debido a una molestia muscular, y en su lugar ingresó Sofía Ramondegui.

La producción goleadora de Uruguay se reanudó en el segundo minuto del complemento con el gol de Grant, originado en un tremendo tiro de Bermúdez de 35 metros que obligó el rebote corto de la arquera boliviana. Piña, Gómez y Viera completaron la goleada.

Bolivia tendrá revancha el próximo lunes, en el mismo escenario y a la misma hora. Luego, la selección uruguaya viajará a Buenos Aires para cerrar la fecha FIFA enfrentando a Argentina, un desafío ya con otra complejidad, que se disputará el 4 de diciembre.