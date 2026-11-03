Mauricio Rodríguez no continuará como entrenador de Atenas; hoy se juegan dos partidazos con una prueba difícil para Biguá, el líder del torneo.

Comenzó la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol con dos encuentros que dejaron como consecuencia la salida del primer entrenador; Mauricio Rodríguez no continuará en Atenas. Las alas negras cayeron 109-73 ante Larrañaga y solamente suman un triunfo en sus cinco primeros partidos. Si bien en resultados la campaña inicial no es buena, el elenco de Palermo se armó para mantener la categoría y, en ese sentido, había sacado un triunfo clave ante Unión Atlética. La derrota de ayer impactó por la forma y terminó decretando el desenlace. Germán Fernández es el principal candidato a tomar el cargo.

Una máquina ofensiva

Larrañaga fue un festival en ataque, en ningún cuarto hizo menos de 24 puntos y en el primer tiempo ya había quebrado el trámite. En el inicio del segundo estiró la renta, que llegó a ser de 36 en el resultado final.

Joaquín Osimani fue el gran generador de ventajas –terminó el partido con 15 asistencias y 13 puntos–, mientras que el argentino Carlos Bueno aportó 27 unidades y 7 rebotes. Más allá de las dos figuras, el equipo colectivamente rindió muy bien, diversificando el goleo con 15 tantos en mano del caboverdiano Víctor Andrade, 12 de Gustavo Barrera, 11 de Danny Moore y 10 de Fernando Verrone.

Atenas tuvo carencias grandes defensivamente y en ataque fue dependiente de la anarquía de sus extranjeros. Jadin Penigar fue el goleador del encuentro con 23 tantos.

Un ratito le alcanzó

Peñarol tuvo un magro primer tiempo en su visita a Unión Atlética, en el que se fueron 40 iguales, pero inició el complemento con parcial de 16-0 para adueñarse del trámite y no soltarlo hasta el final: triunfo 88-74 para el carbonero.

Los de Leandro García Morales tuvieron el estreno de Emiliano Serres, que jugó un partidazo anotando 19 puntos. Además, hubo un encuentro completísimo de Santiago Véscovi con 24 unidades y 10 asistencias, mientras que Nicola Pomoli puso 16 tantos y 10 rebotes.

Peñarol no tuvo a Martín Rojas ni a Santiago Calimares; los extranjeros Christopher Perry y Alexander Kappos siguen un escalón más abajo de lo que necesita el equipo. Skyler Hogan no tuvo un gran encuentro pero terminó aportando 14 puntos.

Unión Atlética tuvo un debut auspicioso de Devante Wallace, que fue el goleador del equipo con 17 unidades. Fue baja Mauro Zubiaurre por lesión, en un equipo que está por debajo de lo esperado y, de a poco, se va involucrando de lleno en la lucha por mantener la categoría.

Los partidos del martes

A las 19.15, Defensor Sporting enfrentará a Urunday Universitario. Ambos tienen un triunfo en el certamen, aunque en el caso del estudioso lo logró en su último juego, mientras que el fusionado solamente tuvo dos encuentros en el torneo doméstico por su participación en la Liga Sudamericana.

El cierre de la jornada será con un gran encuentro entre Malvín y Biguá en el Canil a las 21.30. El líder del torneo gana y juega bien, pero en esta oportunidad tendrá una visita difícil ante un rival irregular que tiene calidad individual, pero que todavía no logró engranar colectivamente, ya que metió dos cambios de extranjeros.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Biguá 4 0 8 Goes 3 1 7 Peñarol 3 0 6 Malvín 2 2 6 Atenas 1 4 6 Unión Atlética 1 4 6 Aguada* 3 1 5 Urunday 1 3 5 Nacional 1 2 4 Hebraica 1 2 4 Larrañaga** 2 3 4 Defensor Sp. 1 1 3

* Quita de dos puntos. ** Quita de tres puntos.