Joaquín Rodríguez, durante un partido por las eliminatorias para el Mundial de Catar 2027, en el Antel Arena (archivo, agosto de 2026).

Joaquín Rodríguez se sumará el martes a los entrenamientos mientras que los norteamericanos llegan con un plantel muy respetable pese a no contar con sus figuras NBA.

La semana pasada, Gerardo Jauri dio la lista de 14 jugadores uruguayos citados para la doble ventana de noviembre. La celeste recibe el próximo jueves a Canadá, a las 19.10 en el Antel Arena. Luego visitará a Puerto Rico el domingo 29 de noviembre a las 21.10.

El plantel uruguayo tendrá la baja de su capitán Bruno Fitipaldo, quien sufrió un esguince de tobillo y rodilla jugando por Laguna Tenerife, equipo de la primera división de España. El jugador hizo todo lo posible sanitariamente para poder estar, pero los plazos médicos no permitieron su presencia.

Uruguay está entrenando desde el sábado con los jugadores que militan en el medio local y, de a poco, se van sumando quienes llegaron desde el exterior. Ya estuvo presente en los movimientos Luciano Parodi. Gonzalo Iglesias y Joaquín Taboada llegaron desde España y se sumarán en el trabajo vespertino de esta tarde en el Antel Arena, mientras que Joaquín Rodríguez está en viaje a Montevideo y completará el equipo desde el martes.

Nicolás Hueso Martínez arrastra un problema muscular que le impidió jugar los últimos dos encuentros en Quimsa de Santiago del Estero, en Argentina. Los estudios determinaron que no hay lesión de gravedad; será evaluado por los médicos de la selección para ver si llega al jueves.

De los 14 convocados, es el único que presenta inconvenientes sanitarios. Jauri decidirá el miércoles por la noche los dos jugadores que quedarán desafectados del plantel para el encuentro del jueves.

Canadá, el mejor del continente

Canadá es el mejor equipo de las Eliminatorias en América hasta el momento, en juego y en resultados. Ganó los ocho encuentros que jugó y, solo un milagro, lo saca del Mundial 2027, al que podría clasificar hasta perdiendo todos sus partidos.

Es real que no llegará con su máximo potencial a Montevideo. De hecho, sus jugadores NBA no estarán a la orden, y tampoco los de las principales ligas de Europa. Aun así, tiene varias figuras que lo colocan como favorito.

Hay 16 citados; todavía no se sabe con exactitud cuál será el roster definitivo para jugar en el Antel Arena. Kelly Olynyk, con 13 temporadas en la NBA y actual jugador de Roma de Italia, es el nombre más destacado de la nómina. Es un interno de muchísima experiencia que será difícil de frenar. Hay otros dos jugadores que sobresalen: Kyle Wiltjer, ala-pívot con capacidad para anotar desde el perímetro, y Trae Bell-Haynes, base de Casademont Zaragoza, excompañero de Joaquín Rodríguez, que tiene velocidad, generación de juego y muchos puntos en la mano. También destacan Aaron Best, escolta de MoraBanc Andorra, y Khem Birch, otro ex NBA, de mucho peso físico en el juego interno. Este último está en duda.

Es un equipo que tiene altura, potencia atlética y capacidad para dominar los rebotes. Además, juega a alta velocidad, es muy intenso y suele tener buenos porcentajes, lo que lo lleva a promediar 100.9 puntos en estas Eliminatorias. Es un plantel extenso y parejo, que suele mantener el nivel con la rotación.

Por el sueño

La selección uruguaya de básquetbol está cerca de volver a un mundial después de 41 años. Si bien van a quedar dos partidos más para febrero y marzo del año que viene, en esta ventana se puede conseguir el boleto mundialista, un objetivo con tintes de hazaña para el básquetbol uruguayo. La realidad marca que está muy cerca.

El equipo de Gerardo Jauri está segundo en el grupo F, con récord 6-2, solamente detrás de Canadá. Argentina está igual que Uruguay y, por debajo, aparecen Bahamas con 4-4 y, con 2-6, Puerto Rico y Panamá. Los tres mejores clasifican al campeonato mundial.

La celeste asegura su lugar con dos triunfos, pero también tiene buenas chances de avanzar con uno, sobre todo si esa victoria es contra los bahameños en la próxima ventana. En las fechas que quedan, la lógica sale del juego, ya que hay selecciones que pueden quedar eliminadas o clasificadas temprano, y habrá que ver con qué potencial encaran los últimos encuentros. A esto hay que sumar que en las próximas ventanas no estarán los jugadores de la NBA ni de la Euroliga (la Champions League del básquetbol) en los planteles de las diferentes selecciones, ya que están en plena competencia con sus clubes y no son prestados para jugar por su país.