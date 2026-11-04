Sigue en marcha la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol que había arrancado el lunes con los triunfos de Larrañaga y Peñarol. Anoche, la nota la dio Malvín que venció 87-73 a Biguá, que venía invicto y liderando la competencia.

Fue un trámite parejo, los de Villa Biarritz tuvieron un gran primer tiempo de Thiago Rodríguez acompañado de chispazos de Donald Sims y de Theo Metzger. El playero, en tanto, sumó con el tiro desde el dribbling de Nathaniel Barnes y la presencia de Kiril Wachsmann en la pintura que fue inteligente en las caídas hacia el aro. La primera mitad se fue con igualdad en 40.

El segundo tiempo fue palo y palo hasta los últimos cinco minutos. Biguá perdió a Sebastián Ottonello por quinta falta y fue ofensivamente dependiente de Tanksley Efianayi, ya que Sims fue bien controlado y tanto Rodríguez como Metzger no aparecieron como en el primer tiempo. Malvín mejoró defensivamente, fue dejando sin gol a su rival y, adelante, disfrutó de un gran cierre de Salvador Zanotta con triples. También creció Tony Hilliard y Wachsmann siguió aportando lo suyo.

El equipo de Pablo López diversificó el goleo con 17 puntos de Zanotta, 12 de Wachsmann, Hilliard, Iván Aska y Barnes y 10 de Fernando Salsamendi. Donald Sims, con 22, fue el mejor del elenco perdedor.

Sporting en la recta final

A primera hora, en el gimnasio de Welcome, Defensor Sporting superó 79-71 a Urunday Universitario. Fue otro partido parejo, donde uno de los grandes éxitos del fusionado fue manejar el ritmo y no entrar en el ida y vuelta intenso que suele proponer el equipo del Prado.

Un gran cierre de Juan Santiso, acompañado del crecimiento del extranjero Danjel Purifoy, los puntos de Bernardo Barrera y la tarea defensiva de Mateo Bianchi fueron las claves para que el equipo de Gonzalo Brea se quedara con la victoria.

Urunday tuvo en Bruno Curadossi a su jugador más destacado, aunque, llamativamente, Nicolás Mazzarino decidió cerrar el encuentro sin él en cancha. Además, hubo un correcto debut del brasileño Lucas Doria en el juego interno.

Purifoy y Barrera en los del Parque Rodó, y Curadossi en el estudioso, todos con 15 puntos, fueron los goleadores del encuentro.

Noche de clásico

El único partido de la noche será el clásico entre Goes y Aguada que va a las 21.30 en el Palacio Peñarol. El misionero arrastra tres triunfos en fila mientras que el rojiverde tiene récord neutro con dos victorias e igual cantidad de derrotas. Es de los enfrentamientos más parejos de los últimos años. Si bien el rojiverde tiene más calidad en sus jugadores, el misionero mostró mayor identidad e juego elevando el ritmo y con el tiro de tres puntos como premisa para convertir en el aro rival.

El partido se podrá ver por VTV Plus, en Antel TV, Montecable y algunos cables del interior. Además, se puede ver por la plataforma de pago Basquetpass.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Biguá 4 1 9 Malvín 3 2 8 Goes 3 1 7 Peñarol 3 0 6 Atenas 1 4 6 Unión Atlética 1 4 6 Urunday 1 4 6 Defensor Sp. 2 1 5 Aguada* 3 1 5 Nacional 1 2 4 Hebraica 1 2 4 Larrañaga** 2 3 4

* Quita de dos puntos. ** Quita de tres puntos.