Owono se expresó tras la muerte de Jesús de Miguel: “Son los días más difíciles de mi vida”

El arquero escribió un comunicado después del fallecimiento del delantero de Tenerife, con quien protagonizó el choque que terminó en el trágico desenlace.

Jesús Owono habló este miércoles por primera vez desde la muerte de Jesús de Miguel, el delantero de Tenerife que falleció el martes, horas después de sufrir un fuerte golpe en el pecho durante el partido ante Andorra por la segunda división del fútbol español. El arquero con quien chocó el atacante transmitió su dolor por lo sucedido, en un comunicado publicado por su equipo.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, expresó el futbolista de 25 años. Luego agregó: “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”.

Owono también hizo referencia a las posibles consecuencias del episodio y a las cuestiones que todavía se deberán esclarecer. “Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”. El mensaje concluyó con una despedida al futbolista: “Descansa en paz, Jesús”.

El comunicado fue difundido por el club Andorra, que pidió “la máxima sensibilidad y respeto” ante lo ocurrido.

El choque y la tragedia

El episodio ocurrió en los últimos minutos del encuentro, que terminó 2-2. En una salida para cortar un contragolpe, el arquero de Andorra, Jesús Owono, chocó con su rodilla contra el pecho del atacante. De Miguel cayó al césped y recibió asistencia médica inmediata. El árbitro expulsó al guardameta, mientras que el futbolista fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia.

Durante el viaje al hospital sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimado por los médicos. Posteriormente recuperó la respiración y quedó internado en cuidados intensivos, pero falleció en la mañana del martes.