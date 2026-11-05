El entrenador Ignacio González convocó a 21 jugadores, dentro de los que se encuentran Thiago Brizuela y Nicolás Scotti, que ya debutaron en primera, y Nicolás Rodríguez, que milita en Atlético de Madrid.

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El Mundial sub 17 se disputará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Todos los encuentros se disputarán en el complejo Aspire Zone. El torneo cuenta con 48 selecciones participantes e idéntica forma de disputa al certamen de mayores realizado en Estados Unidos, México y Canadá.

Uruguay integra el grupo D. Debutará el primer día de competencia, a las 11.00, frente a Arabia Saudita. El 22 de noviembre, a las 12.30, chocará ante Haití, y cerrará su participación en la primera fase el 25 a las 10.30, ante Francia.

En las últimas horas, el entrenador Ignacio González dio a conocer los 21 convocados para el torneo. Entre los elegidos destaca la presencia de Thiago Brizuela y Nicolás Scotti, que ya tuvieron buena participación en Liverpool y Defensor Sporting, respectivamente, en la primera división del fútbol uruguayo. Además está Nicolás Rodríguez, de Atlético de Madrid, jugador que llega con buenas referencias. Alan Soares de Lima, también violeta, fue una de las figuras del equipo en el Sudamericano de la categoría.

El equipo uruguayo realizó una gira amistosa por España donde obtuvo victorias ante Uzbekistán 3-0, Arabia Saudita 4-0, Suecia 2-1 y Bélgica y Polonia 1-0 en ambos encuentros. Además, recientemente hubo dos empates frente a Chile (2-2 y 1-1) en el Complejo Celeste y en La Florida.

La delegación partirá el sábado 14 de noviembre a las 13.15.

Foto: AUF

Por cambiar la historia

Uruguay disputará su séptimo Mundial de la categoría, que no lo jugaba desde 2013, cuando alcanzó los cuartos de final, en Emiratos Árabes Unidos. La mejor ubicación fue en 2011, en México, donde perdió 2-0 la final frente a la selección locataria. El equipo que dirigía Fabián Coito tenía en sus filas a Guillermo de Amores, Emiliano Velázquez, Gastón Silva y Rodrigo Aguirre, entre otros.

En Italia 1991 y Perú 2005 la celeste quedó eliminada en fase de grupos, mientras que en Nueva Zelanda 1999 y Nigeria 2009 llegó a cuartos de final.