Este martes se correrá la segunda etapa, que unirá Fray Bentos con Mercedes, previo paso por Nueva Palmira y Dolores.

Arrancó Rutas de América y el pueblo ciclístico está feliz. Una de las grandes se lanzó a la carretera, donde estará hasta el domingo 22 de febrero. La 54ª edición de la carrera de carnaval tuvo su primera etapa en Fray Bentos, lejos de donde comúnmente la tiene, en Montevideo, pero esto no quitó intensidad, mucho menos porque el inicio de la competencia fue con la contrarreloj.

La etapa tuvo 22 kilómetros en un circuito que empezaba y terminaba en suelo fraybentino, la misma tierra en la que este martes comenzará la segunda etapa, que tendrá un trayecto largo hasta Mercedes, no porque vaya directo, porque el kilometraje entre las dos capitales litoraleñas no supera los 40 km: serán 189 km porque desde Fray Bentos se irá por la ruta 2 hasta Palmitas, desde ahí se volverá rumbo a Mercedes, pero, sin entrar, se tomará el bypass hacia Dolores por la ruta 21, desde donde se volverá, ahora sí, hasta Mercedes, para tener un final en la rambla, frente al Club de Remeros. El marco parece ideal para una definición en el sprint, aunque al ser una etapa larga puede haber margen para que ese embalaje de cierre sea en una escapada y no en el pelotón.

Volviendo a la etapa del lunes, en el estreno de la competencia se impuso Agustín Alonso, ciclista uruguayo de 29 años, pedalista del Club Náutico Boca del Cufré, quien completó la prueba en 26 minutos y 59 segundos. A 33 centésimas llegó Roderick Asconeguy (Dolores Cycles), mientras que el último campeón, Ignacio Maldonado (Armonía de Fray Bentos), completó el podio a más de 20 segundos del líder.

Anderson Maldonado (Náutico Boca del Cufré), Pablo Bonilla (Náutico Boca del Cufré), Lucas Gaday (Dolores Cycles), Germán Fernández (Dolores Cycles), Bruno Castro (Armonía), Sergio Fredes (Punta del Este) y Christian Hernández (Punta del Este) completaron la nómina de las diez principales posiciones (ver tiempos). Alonso, el ganador, nació en Libertad, San José. Ganó la Vuelta Ciclista de 2022, fue campeón nacional sub 23 en 2019 y campeón nacional élite en 2022 y 2024.

Clasificación General Individual Pos. Nombre Tiempo 1 Agustin Alonso -- 2 Roderyck Asconegui +00:00:00,33 3 Ignacio Maldonado +00:00:20,77 4 Anderson Maldonado +00:00:24,80 5 Pablo Bonilla +00:00:45,54 6 Lucas Gaday +00:00:56,25 7 German Fernandez +00:01:18,54 8 Bruno Castro +00:01:19,50 9 Sergio Fredes +00:01:20,46 10 Christian Hernandez +00:01:28,44

Clasificación por equipos Posición Equipo Tiempo Dif. 1 Club Náutico Boca de Cufré 01:22:07 -- 2 Dolores Cycles 01:23:12 +00:01:05 3 Armonia Cycles 01:24:22 +00:02:15 4 Club Ciclista Punta del Este 01:26:01 +00:03:54 5 Club Alas Rojas de Santa Lucia 01:27:10 +00:05:03

.