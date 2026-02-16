El uruguayo de 29 años se impuso en la contrarreloj en el inicio de la competencia.

Arrancó Rutas de América, que se extenderá hasta el domingo 22 de febrero. La 54ª edición de la carrera de carnaval tuvo su primera etapa con la contrarreloj, por lo que los ciclistas fueron saliendo uno a uno. Fue una carrera de 22 kilómetros en Fray Bentos, misma ciudad en la que mañana comenzará la segunda etapa que tendrá un trayecto largo hasta Mercedes de poco más de 189 kilómetros.

En el estreno de la competencia se impuso Agustín Alonso, ciclista uruguayo de 29 años, deportista del Club Náutico Boca del Cufré, quien completó la prueba en 26 minutos y 59 segundos. A 33 centésimas llegó Roderick Asconeguy, mientras que el último campeón, Ignacio Maldonado, completó el podio a más de 20 segundos del líder.

Anderson Maldonado, Pablo Bonilla, Lucas Godoy, Germán Fernández, Bruno Castro, Sergio Fredes y Christian Hernández completaron la nómina de las diez principales posiciones. Alonso, el ganador, nació en Libertad, San José. Ganó la Vuelta Ciclista de 2022, fue campeón nacional sub 23 en 2019 y campeón nacional élite en 2022 y 2024.

En Rutas de América están participando 125 ciclistas divididos en 30 equipos. La mayoría de los competidores son uruguayos, hay 12 argentinos, 11 brasileños y un cubano.