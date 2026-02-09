El tricolor, que jugó meramente por cumplir con el calendario, le ganó a Obras Sanitarias con gran último cuarto y cerró con triunfo ante Flamengo.

Nacional había sellado el primer lugar de su grupo al vencer a Flamengo en el Maracanazinho. El triangular en Buenos Aires no alteró las posiciones finales, ya estaba todo definido. Sin embargo, sumar partidos internacionales siempre es positivo y Álvaro Ponce rotó el plantel en ambos partidos cuidadosamente para que ningún jugador tuviera exceso de participación.

Gianfranco Espíndola, una de las fichas mayores, no estuvo en ninguno de los dos partidos por precaución. Ante Obras, el tricolor jugó muy mal en el primer tiempo, pero mejoró considerablemente en el complemento, sobre todo en la parte defensiva, para llegar a un final parejo. En el epílogo, James Feldeine puso un triple fantástico y en la defensa recuperó el capitán Patricio Prieto, que fue víctima de falta antideportiva para liquidar el partido; el resultado fue 77-73 para los uruguayos. Connor Zinaich fue el mejor con 21 puntos y 14 rebotes, Feldeine anotó 15 y Bernardo Barrera 13.

Este domingo, cerró su participación en el grupo ante Flamengo. Nuevamente el arranque no fue el mejor, los brasileños consiguieron rápidamente 11 puntos de diferencia. En el segundo cuarto el bolso empezó a arrimarse con una catarata de triples de Agustín Méndez, para terminar 45 iguales el primer tiempo.

En el inicio del tercero, el tricolor fue un aluvión, dando un paso adelante defensivamente y con tres bombas consecutivas de Patricio Prieto adelante. Llegó a tener máxima de 13 y, gracias a un cierre enorme de Feldeine, bancó la reacción rival para entrar 78-69 al último.

El último período fue más que desprolijo, apenas metieron 11 y diez puntos, respectivamente, pero el trámite le sirvió al bolso, que se llevó otra victoria y cerró invicto la fase.

Cruces definidos

Con el triunfo de Franca, de Brasil, sobre Instituto de Córdoba, quedaron definidos todos los enfrentamientos de cuartos de final. Los primeros de cada grupo comenzarán jugando de visita y luego tendrán uno o, de ser necesario, dos partidos de locatarios. Las series son al mejor de tres.

Nacional irá ante Paisas de Colombia. El ganador de esa llave chocará en semifinales contra Franca o Minas Tenis, en un duelo brasileño de altísimo nivel. Del otro lado del cuadro, Astros de Jalisco, de México, va con Flamengo, mientras que habrá enfrentamiento argentino en la serie entre Boca Juniors e Instituto de Córdoba.