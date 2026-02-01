La celeste cayó con Colombia 3 a 2 en el último día de competencia.

Hasta la gran victoria frente a Paraguay, todo fue color de rosas para Uruguay en la Copa América de Futsal, estaba primero en su grupo con grandes chances de meterse en semifinales.

En la última fecha perdió ante Perú y quedó eliminado del título, conformándose en buscar el quinto lugar como premio consuelo. En el último día de competencia, la celeste no pudo lograr el segundo objetivo, al perder 3-2 con Colombia. Dos goles de Julián Clavijo y uno de José Sánchez les dieron clara ventaja a los cafeteros. Los uruguayos remaron y descontaron por intermedio de Nicolás Lachaga y Nicolás Lamas, pero no pudieron dar el cimbronazo para confirmar la reacción.

Ecuador se quedó con el noveno puesto al vencer 2-0 a Bolivia, mientras que Chile fue séptimo al ganarle 3-2 a Paraguay, el local que fue una de las decepciones del torneo. La celeste terminó en el sexto escalón y los colombianos en el quinto.

Venezuela y Perú definieron el último lugar del podio, que fue para los incaicos. Perú ganó 4-1 y logró su mejor posición histórica en un sudamericano de la categoría. La gran final fue para Brasil, que ganó en cierre dramático, 2-1 sobre Argentina.

Los partidos de Uruguay en el torneo

Uruguay comenzó con triunfo 3-2 frente a Ecuador, luego empató 1-1 con Argentina y le ganó 2-1 a Paraguay. En la última fecha de la fase de grupos cayó 2-1 ante Perú. En la segunda fase, el único partido fue el mencionado ante Colombia.