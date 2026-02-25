Liverpool quedó eliminado de la Copa Libertadores en uno de los tres partidos del martes por la segunda fase del torneo continental. Ahora Independiente Medellín espera por Guaraní o Juventud de Las Piedras, que jugarán el jueves.
Otro de los clasificados de la primera jornada de la semana fue Carabobo de Venezuela, que le ganó de visitante a Huachipato 2-1 para completar el global de 3-1. Los venezolanos dominaron toda la serie, los chilenos apenas pudieron descontar a tres minutos del final. En el equipo que quedó eliminado fueron titulares los uruguayos Rodrigo Odriozola y Santiago Silva; además, Kevin Altez ingresó en el transcurso del encuentro.
Sporting Cristal y 2 de Mayo igualaron 0-0; con el empate 2-2 de la ida la llave se definió por penales. Desde el punto, los paraguayos erraron en dos oportunidades y quedaron eliminados de la competencia, en la que participaron por primera vez en su historia. En el conjunto peruano fue sustituido en los descuentos Leandro Sosa.
A partir de la semana que viene se enfrentarán Carabobo y Sporting Cristal por un lugar en la fase de grupos; el perdedor recalará en la Copa Sudamericana.
¿Dónde ver los partidos del miércoles y qué uruguayos juegan?
Otros tres partidos se jugarán el miércoles. A las 19.00, en Brasil, Bahía espera por O’Higgins de Chile. Thiago Vecino estará en el elenco chileno, que ganó 1-0 en la ida, mientras que Nicolás Acevedo y Cristian Olivera estarán en los del norte brasileño, donde es duda Michel Araújo por una lesión muscular. Televisan ESPN y Disney+.
A las 21.30, en Maracaná, Botafogo enfrentará a Nacional de Potosí, que deberá cuidar el 1-0 conseguido en la altura. En el equipo boliviano estará Leandro Otormín, mientras que los brasileños cuentan con Mateo Ponte y Lucas Villalba; Santiago Rodríguez, debido a una lesión en la rodilla, no será tenido en cuenta. El partido lo pasarán ESPN 5 y Disney+.
Argentinos Juniors, que ganó 1-0 de visitante, recibirá a Barcelona de Guayaquil, también a las 21.30. En la visita estará en el banco Sergio Núñez, mientras que en el locatario estará Leandro Lozano. El juego se verá por la pantalla principal de ESPN, Disney+ y, de forma gratuita, por la aplicación de Pluto TV y el canal de Youtube de Telefe.