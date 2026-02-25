Los peruanos se impusieron por penales, mientras que los venezolanos ganaron ambos partidos; hoy habrá tres partidos con muchos uruguayos en cancha.

Liverpool quedó eliminado de la Copa Libertadores en uno de los tres partidos del martes por la segunda fase del torneo continental. Ahora Independiente Medellín espera por Guaraní o Juventud de Las Piedras, que jugarán el jueves.

Otro de los clasificados de la primera jornada de la semana fue Carabobo de Venezuela, que le ganó de visitante a Huachipato 2-1 para completar el global de 3-1. Los venezolanos dominaron toda la serie, los chilenos apenas pudieron descontar a tres minutos del final. En el equipo que quedó eliminado fueron titulares los uruguayos Rodrigo Odriozola y Santiago Silva; además, Kevin Altez ingresó en el transcurso del encuentro.

Sporting Cristal y 2 de Mayo igualaron 0-0; con el empate 2-2 de la ida la llave se definió por penales. Desde el punto, los paraguayos erraron en dos oportunidades y quedaron eliminados de la competencia, en la que participaron por primera vez en su historia. En el conjunto peruano fue sustituido en los descuentos Leandro Sosa.

A partir de la semana que viene se enfrentarán Carabobo y Sporting Cristal por un lugar en la fase de grupos; el perdedor recalará en la Copa Sudamericana.

¿Dónde ver los partidos del miércoles y qué uruguayos juegan?

Otros tres partidos se jugarán el miércoles. A las 19.00, en Brasil, Bahía espera por O’Higgins de Chile. Thiago Vecino estará en el elenco chileno, que ganó 1-0 en la ida, mientras que Nicolás Acevedo y Cristian Olivera estarán en los del norte brasileño, donde es duda Michel Araújo por una lesión muscular. Televisan ESPN y Disney+.

A las 21.30, en Maracaná, Botafogo enfrentará a Nacional de Potosí, que deberá cuidar el 1-0 conseguido en la altura. En el equipo boliviano estará Leandro Otormín, mientras que los brasileños cuentan con Mateo Ponte y Lucas Villalba; Santiago Rodríguez, debido a una lesión en la rodilla, no será tenido en cuenta. El partido lo pasarán ESPN 5 y Disney+.

Argentinos Juniors, que ganó 1-0 de visitante, recibirá a Barcelona de Guayaquil, también a las 21.30. En la visita estará en el banco Sergio Núñez, mientras que en el locatario estará Leandro Lozano. El juego se verá por la pantalla principal de ESPN, Disney+ y, de forma gratuita, por la aplicación de Pluto TV y el canal de Youtube de Telefe.