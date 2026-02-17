Gran partido entre ciudadanos y pedrenses para cerrar la segunda fecha del Apertura.

En el cierre de la segunda fecha del Apertura, Montevideo City Torque y Juventud de Las Piedras empataron 2-2. Ambos equipos habían perdido en el debut, por lo que sumaron sus primeros puntos para una tabla con tres equipos que picaron en punta: Central Español, que dio la nota al vencer a Peñarol; Danubio, que derrotó a Boston River; y Deportivo Maldonado, que se impuso a Progreso. Este lunes también jugaron Albion y Cerro, con victoria del pionero.

Desde los 5 minutos del primer tiempo vibró el E¿estadio Charrúa con el partido que brindaron ciudadanos y pedrenses. Fue por la atajada de Sebastián Sosa ante un remate cruzado de Salomón Rodríguez. Alejo Cruz, de gran partido en Juventud, fue el encargado de contestar todas las propuestas del celeste de la costa. Aunque Torque insistió con una jugada preparada de córner, que cabeceó Ezequiel Busquets, Cruz volvió a doblegar a la defensa. El ex Peñarol habilitó a Fernando Mimbacas, otro de los destacados del equipo del Gallego Sebastián Méndez, que tiró un taco magistral para dejar de cara al arco a Juan Manuel Boselli, que puso el 1-0.

El segundo tiempo tuvo aún más intensidad. En Torque, Lucas Andrade y Lucas Duré entraron para cambiar el devenir del partido. El reloj pareció jugar a favor de Juventud, que renovó la delantera con el ingreso de Sebastián Guerrero en lugar de Boselli. El Pelado Cáceres mostró su categoría para aportar a la solvencia del equipo de Las Piedras. Nuevamente Mimbacas, con el revés del zapato, habilitó a Ramiro Peralta, que pudo haberlo liquidado, pero Franco Torgnascioli le permitió a Torque creer. Luego, Esteban Obregón devolvió gentilezas con una corrida magistral: como un atleta, dejó a dos jugadores rivales camino al arco y definió por encima de Sosa para empatar el partido.

Mimbacas, que había sido figura, fue reemplazado por Bruno Larregui. Mauricio Rodríguez también ingresó en Juventud para no perder pisada. Torque tuvo su premio a la insistencia. Sin embargo, Gonzalo Gómez hizo un gol soñado desde muy lejos para Juventud. Fue en vano el gesto de Torgnascioli, y la pelota se coló donde antes dormían las arañas. Parecía que los tres puntos se iban para Las Piedras, pero un goleador de raza, Salomón Rodríguez, con una pirueta, empató el partido. Cuatro goles de calidad cerraron la segunda fecha.