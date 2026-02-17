Ignacio Maldonado, último campeón, pasó a liderar la tabla general tras una etapa durísima entre Fray Bentos y Mercedes.

Se disputó la segunda etapa de Rutas de América, certamen ciclista que había comenzado el lunes con la victoria de Agustín Alonso en la contrarreloj. La carrera del martes fue durísima, los competidores pedalearon durante 185 kilómetros; desde Fray Bentos fueron por la ruta 2 hasta Palmitas, desde ahí rumbo a Mercedes, pero, sin entrar, tomaron el bypass hacia Dolores por la ruta 21, desde donde volvieron a Mercedes, para tener un final de escapada en la rambla, frente al Club de Remeros.

La etapa tuvo de todo; hubo una escapada temprana rápidamente controlada. Alonso y Roderyck Asconeguy, primeros dos de la carrera inicial, quedaron rezagados, pero gracias al trabajo en equipo volvieron a reinsertarse en el pelotón y dieron pelea hasta los últimos 20 kilómetros, cuando se escaparon definitivamente los seis que definieron la competencia.

Juan Caorsi, de Armonía Cycles, ganó con 4:17:10. A 13 segundos llegó Pablo Bonilla, de Club Náutico Boca del Cufré, y casi al unísono fueron pasando por la meta Ignacio Maldonado (Armonía Cycles), Germán Fernández (Dolores Cycles), Sergio Fredes (Club Ciclista Punta del Este) y Anderson Maldonado (Club Naútico Boca del Cufré).

La tabla general pasó a ser liderada por el último campeón, Ignacio Maldonado, 11 segundos atrás aparece Anderson Maldonado y Pablo Bonilla completa el podio, a 26 segundos del líder. Caorsi, el ganador del martes, está sexto.