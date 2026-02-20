El triunfo de Welcome sobre Biguá cambió el escenario del jueves. De todas formas, se vivió una jornada apasionante de básquetbol que tuvo el punto máximo en el triunfo de Malvín sobre Unión Atlética 79-73 en el Palacio Peñarol. Esto aseguró la clasificación de los dirigidos por Pablo López y dejó sin liguilla al azulgrana.

Los de Gonzalo Fernández fueron superiores durante toda la noche. En un trámite de partido parejo, de la mano de Joshua Webster el playero lo dio vuelta en los últimos cinco minutos, con un parcial de 10-0 en el momento cumbre.

Nicolás Hueso Martínez fue el más parejo durante toda la noche, con 20 puntos y 6 rebotes, mientras que Webster anotó 16 y Carlton Guyton 14. En el perdedor se destacó Christian Alaekwe con 18 puntos y 10 rebotes.

En el otro gran partido de la noche, Defensor Sporting venció 98-92 a Aguada y también se clasificó a la liguilla. Elijah Weaver la rompió toda con 33 puntos, mientras que Victor Rudd anotó 17. El fusionado fue superior toda la noche y, pese a que el rojiverde llegó a pasar en el cierre, se sostuvo con sus extranjeros a nivel superlativo.

En los encuentros de menor relevancia de la noche, Peñarol venció 100-83 a Urunday Universitario, de visitante, con un gran segundo tiempo para torcer un trámite que venía complejo, mientras que Nacional dio cuenta de Cordón por amplio margen: 126-75.

Por último, el clasificatorio se cerró con la victoria de Hebraica y Macabi 97-91 sobre Goes. El resultado no cambió nada, solo sumó en los casilleros correspondientes.

Peñarol, Hebraica y Macabi, Nacional, Malvín, Defensor Sporting y Aguada jugarán la liguilla, mientras que Unión Atlética, Biguá, Urunday Universitario, Goes, Welcome y Cordón irán a la reclasificación, donde los dos mejores ingresarán a playoffs, mientras que los últimos dos descenderán. En ambos casos se arrastra todo el puntaje obtenido hasta el momendo (ver recuadros).

Tabla de posiciones

PG PP PTS
Peñarol* 19 3 39
Hebraica 14 8 36
Nacional* 14 8 34
Malvín* 14 8 34
Defensor Sp. 12 10 34
Aguada** 15 7 33
U. Atlética 11 11 33
Biguá 11 11 33
Urunday 9 13 31
Goes 6 16 28
Welcome 4 18 26
Cordón* 3 19 23

* Quita de dos puntos. ** Quita de cuatro puntos.

Liguilla

Se juega todos contra todos a ida y vuelta, por lo que serán 10 fechas en total.

Fecha 1

Aguada – Peñarol

Defensor Sporting – Hebraica y Macabi

Nacional – Malvín

Fecha 2

Peñarol – Defensor Sporting

Nacional – Aguada

Malvín – Hebraica y Macabi

Fecha 3

Peñarol – Nacional

Malvín – Defensor Sporting

Hebraica y Macabi – Aguada

Fecha 4

Malvín – Peñarol

Hebraica y Macabi – Nacional

Aguada – Defensor Sporting

Fecha 5

Hebraica y Macabi – Peñarol

Aguada – Malvín

Defensor Sporting – Nacional

Reclasificatorio

También se disputa a ida y vuelta, totalizando 10 fechas.

Fecha 1

Cordón – Unión Atlética

Welcome – Biguá

Goes – Urunday Universitario

Fecha 2

Unión Atlética – Welcome

Goes – Cordón

Urunday Universitario – Biguá

Fecha 3

Unión Atlética – Goes

Urunday Universitario – Welcome

Biguá – Cordón

Fecha 4

Urunday Universitario – Unión Atlética

Biguá – Goes

Cordón – Welcome

Fecha 5

Biguá – Unión Atlética

Cordón – Urunday Universitario

Welcome – Goes

.