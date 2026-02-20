El playero se quedó con el clásico ante Unión Atlética, mientras que el fusionado derrotó a Aguada; Peñarol y Nacional también sumaron triunfos.

El triunfo de Welcome sobre Biguá cambió el escenario del jueves. De todas formas, se vivió una jornada apasionante de básquetbol que tuvo el punto máximo en el triunfo de Malvín sobre Unión Atlética 79-73 en el Palacio Peñarol. Esto aseguró la clasificación de los dirigidos por Pablo López y dejó sin liguilla al azulgrana.

Los de Gonzalo Fernández fueron superiores durante toda la noche. En un trámite de partido parejo, de la mano de Joshua Webster el playero lo dio vuelta en los últimos cinco minutos, con un parcial de 10-0 en el momento cumbre.

Nicolás Hueso Martínez fue el más parejo durante toda la noche, con 20 puntos y 6 rebotes, mientras que Webster anotó 16 y Carlton Guyton 14. En el perdedor se destacó Christian Alaekwe con 18 puntos y 10 rebotes.

En el otro gran partido de la noche, Defensor Sporting venció 98-92 a Aguada y también se clasificó a la liguilla. Elijah Weaver la rompió toda con 33 puntos, mientras que Victor Rudd anotó 17. El fusionado fue superior toda la noche y, pese a que el rojiverde llegó a pasar en el cierre, se sostuvo con sus extranjeros a nivel superlativo.

En los encuentros de menor relevancia de la noche, Peñarol venció 100-83 a Urunday Universitario, de visitante, con un gran segundo tiempo para torcer un trámite que venía complejo, mientras que Nacional dio cuenta de Cordón por amplio margen: 126-75.

Por último, el clasificatorio se cerró con la victoria de Hebraica y Macabi 97-91 sobre Goes. El resultado no cambió nada, solo sumó en los casilleros correspondientes.

Peñarol, Hebraica y Macabi, Nacional, Malvín, Defensor Sporting y Aguada jugarán la liguilla, mientras que Unión Atlética, Biguá, Urunday Universitario, Goes, Welcome y Cordón irán a la reclasificación, donde los dos mejores ingresarán a playoffs, mientras que los últimos dos descenderán. En ambos casos se arrastra todo el puntaje obtenido hasta el momendo (ver recuadros).

Tabla de posiciones

PG PP PTS Peñarol* 19 3 39 Hebraica 14 8 36 Nacional* 14 8 34 Malvín* 14 8 34 Defensor Sp. 12 10 34 Aguada** 15 7 33 U. Atlética 11 11 33 Biguá 11 11 33 Urunday 9 13 31 Goes 6 16 28 Welcome 4 18 26 Cordón* 3 19 23

* Quita de dos puntos. ** Quita de cuatro puntos.

Liguilla Se juega todos contra todos a ida y vuelta, por lo que serán 10 fechas en total. Fecha 1 Aguada – Peñarol Defensor Sporting – Hebraica y Macabi Nacional – Malvín Fecha 2 Peñarol – Defensor Sporting Nacional – Aguada Malvín – Hebraica y Macabi Fecha 3 Peñarol – Nacional Malvín – Defensor Sporting Hebraica y Macabi – Aguada Fecha 4 Malvín – Peñarol Hebraica y Macabi – Nacional Aguada – Defensor Sporting Fecha 5 Hebraica y Macabi – Peñarol Aguada – Malvín Defensor Sporting – Nacional

Reclasificatorio También se disputa a ida y vuelta, totalizando 10 fechas. Fecha 1 Cordón – Unión Atlética Welcome – Biguá Goes – Urunday Universitario Fecha 2 Unión Atlética – Welcome Goes – Cordón Urunday Universitario – Biguá Fecha 3 Unión Atlética – Goes Urunday Universitario – Welcome Biguá – Cordón Fecha 4 Urunday Universitario – Unión Atlética Biguá – Goes Cordón – Welcome Fecha 5 Biguá – Unión Atlética Cordón – Urunday Universitario Welcome – Goes

