Ese resultado clasificó sin jugar a Nacional y Aguada; entre Malvín, Unión Atlética y Defensor Sporting se definirán los dos lugares restantes.

La Liga Uruguaya de Básquetbol estaba preparada para una última fecha apasionante y el primer mojón fue tan sorpresivo que movió cimientos inesperados.

Biguá debía ganarle a Welcome como locatario para asegurar la clasificación, pero el triunfo se lo quedó el equipo del Parque Rodó por 86-81, tras alargue en 71. El triunfo le da la chance al welcomense de achicar la renta sobre Goes, equipo al que debe alcanzar para evitar el descenso. Los de Villa Biarritz quedaron eliminados por tercer año consecutivo de la liguilla, y buscarán reclasificar jugando la ronda de abajo.

Los dirigidos por Reque Newsome dominaron el marcador de principio a fin, llegando a sacar ventaja máxima de 13 unidades. Biguá empató en el cierre que tuvo polémica, ya que Welcome pidió dos faltas que no fueron pitadas, la terna arbitral se apoyó en la pantalla y decidió que no había infracciones.

En el alargue, Juan Martín Ortíz y Gustavo Barrera estuvieron encendidos para generar ventajas. Además, defensivamente el equipo dio un paso adelante, el pato no tuvo línea de juego y terminó desperdiciando una chance insólita ante su gente.

Rashad Hassan fue la gran figura con 26 puntos y 17 rebotes, Ortíz colocó 22 unidades y Diego Pena García colaboró con 16 desde la banca jugando su mejor partido con la camiseta welcomense; Barrera repartió 11 asistencias. Deshone Hicks, de Biguá, fue el goleador del partido con 17 tantos.

Vale recordar que los seis mejores de esta etapa clasificatoria se aseguran su lugar en la liguilla, en la que jugarán dos rondas para ordenarse de cara a los playoffs. Los seis restantes también disputarán partidos de ida y vuelta en la parte baja; los dos peores descenderán y los dos mejor ubicados reclasificarán para disputar la postemporada.

Jueves de definición

Con el resultado de ayer, clasificaron entre los seis mejores Aguada y Nacional, que se sumaron a Peñarol y Hebraica y Macabi, que ya estaban adentro. Los finalistas del último torneo avanzaron a la liguilla, producto de que quedan bien parados en todos los desempates que se puedan dar esta noche, por los resultados que se dieron durante la etapa de reclasificación.

Los dos lugares disponibles se definirán entre Malvín, Unión Atlética y Defensor Sporting. Esta noche hay cuatro partidos, todos a las 20.15, Malvín y Unión Atlética juegan el clásico de barrio en el Palacio, Defensor Sporting recibe a Aguada en Welcome, Nacional va con Cordón en el Polideportivo y Urunday Universitario recibirá a Peñarol.

En la reclasificación ya están Cordón, Welcome, Goes, Urunday Universitario, Biguá y uno más que se definirá esta noche.

¿Cómo se definen los últimos dos clasificados?

Si hay dos ganadores, clasificarán. Si solamente hay un ganador, el del clásico entre Malvín y Unión Atlética, ese equipo clasificará. El perdedor, necesitará que gane Aguada para apelar al desempate por sistema FIBA, donde se arman mini tablas considerando los resultados del clasificatorio entre implicados en el empate en la tabla.

Para simplificarlo: si Malvín pierde, para clasificar necesita que Aguada le gane a Defensor Sporting; si Defensor Sporting pierde, necesita que Malvín le gane a Unión Atlética y Nacional a Cordón; si Unión Atlética pierde, necesita que Aguada le gane a Sporting y Cordón a Nacional.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Peñarol* 18 3 37 Hebraica 13 8 34 Biguá 11 11 33 Malvín* 13 8 32 Defensor Sp. 11 10 32 Nacional* 13 8 32 U. Atlética 11 10 32 Aguada** 15 6 32 Urunday 9 12 30 Goes 6 15 27 Welcome 4 18 26 Cordón* 3 18 22

* Quita de dos puntos.

** Quita de cuatro puntos.