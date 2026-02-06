Al mismo tiempo, Nacional cerró la vuelta de Agustín Rogel; en la C, Deportivo LSM sorprendió al contratar a Rodrigo Amaral; en el fútbol internacional, Rodrigo Aguirre deja el América para jugar en Tigres.

Los grandes continúan preparándose para la temporada 2026. Tanto Nacional como Peñarol, en las últimas horas terminaron de asegurar la zaga.

Nacional generó sendos movimientos con la llegada de Camilo Cándido y la salida de Christian Ebere. Pero además se aseguró el regreso de un jugador de la casa: Agustín Rogel, zaguero formado en el club, llega procedente del Hertha Berlín alemán. El futbolista se mostró emocionado al volver a su club de origen. “He jugado en varios puestos dentro del sistema defensivo y trato de adaptarme a lo que pide el entrenador. Donde Jadson [Viera] me pida jugar, trataré de hacerlo de la mejor manera”, manifestó en su presentación en el Parque Central.

Por su parte, el rival de todas las horas, Peñarol, también aceleró para sellar la llegada de un puesto vacante, el de zaguero. A diferencia de otros tantos períodos de pases en los que sonó el nombre de Mauricio Lemos pero no llegó a concretarse, en la jornada del jueves el ex Defensor Sporting se transformó en una nueva alta de Peñarol. Aunque se especuló que podía llegar al equipo violeta, Lemos finalmente jugará en el aurinegro de Diego Aguirre. El defensa rescindió contrato con Vasco da Gama y llega en condición de libre a Los Aromos. El acuerdo es por un año, pero tiene la característica de que parte de los ingresos del futbolista están atados a la obtención de resultados deportivos.

El último partido que jugó fue el 2 de agosto, en la caída de su equipo 3-2 ante Mirassol por el Brasileirão. Antes de su llegada a Peñarol y luego de debutar en Defensor Sporting, el jugador vistió además las camisetas de Rubin Kazán de Rusia, Las Palmas de España, Sassuolo de Italia, Fenerbahçe de Turquía, Beerschot VAC de Bélgica, Atlético Mineiro y Vasco da Gama en el fútbol brasileño. Se destacó en las selecciones juveniles, pero nunca fue primera opción en la mayor. En la era Bielsa fue titular en el triunfo de Uruguay 2-0 frente a Cuba, en un encuentro amistoso disputado el 2 de junio de 2023 en el estadio Centenario.

Además, Brahian Alemán jugará en Cerro, al igual que Pablo Nongoy, el futbolista formado en Peñarol que llega desde Juventud. Marcos Montiel y Diego Viruta Vera firmaron con Central Español.

Amaral a LSM

Deportivo LSM, equipo propiedad de Luis Suárez y Lionel Messi, sigue sumando altas de renombre para su estreno en la Primera División Amateur, luego de ascender desde la Divisional D, en su primer año ligado a la Asociación Uruguaya de Fútbol. A las llegadas de Christian Keke Almeida y Mario Risso para asegurar la defensa se suma la del ex Nacional Rodrigo Amaral. El futbolista suma experiencia y buen pie al equipo de los astros.

Amaral viene de jugar en Oriente Petrolero de Bolivia, luego de haber intentado, sin tanto éxito, una vuelta al país para vestir la camiseta de Wanderers. Será la sexta incorporación de Deportivo LSM: el ex Nacional, Racing de Avellaneda, Fénix, The Strongest de Bolivia, Plaza Colonia, Jorge Wilstermann también de Bolivia, Wanderers y Oriente Petrolero se suma a las altas de Kevin Larrea, Risso, Almeida, Andrés Pérez y Gastón Poncet.

Uruguayos en el exterior

Rodrigo Aguirre, una de las cartas de Marcelo Bielsa para el Mundial de 2026, a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México, fue transferido a Tigres de Monterrey, luego de que se acordara su salida del América, donde fue ídolo gracias a sus goles. Firmará contrato por dos años y medio con el conjunto de la Universidad de Nuevo León y será compañero de César Araújo, quien era pretendido por Nacional. En Tigres también se encontrará con otro compatriota, Fernando Gorriarán.

En otro orden, Gonzalo Napoli jugará en Emelec. El futbolista formado en Defensor Sporting llega proveniente del León mexicano, aunque en 2025 vistió la camiseta de Liverpool. Será un préstamo con opción a compra. Además, Napoli será dirigido por el también uruguayo Vicente Sánchez, quien, surgido como futbolista en Sud América, llega tras dirigir al Cruz Azul mexicano, donde fue campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf; el club eléctrico lo anunciará en las próximas horas.

En otro orden, Jaime Báez jugará en el Cosenza de Italia, Franco Catarozzi en el Remo de Brasil, Felipe Avenatti en el Avaí, también de Brasil, y Fernando Mimbacas, proveniente de Juventud, en Deportivo Cali. Matías Vecino seguirá su carrera en el Celta de España, luego de varios años en la Lazio italiana; Agustín Anello jugará en Philadelphia Union de la MLS; Ignacio Laquintana jugará en Huesca y Martín Fernández en Albacete, ambos de España. Ignacio Pais dejará Danubio para jugar en Banfield de la vecina orilla.