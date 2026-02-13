Será la primera mujer y extranjera en dirigir al equipo tricolor, que viene de ser bicampeón uruguayo; también hubo movimientos de jugadoras en el medio local y en el exterior.

El mercado de pases del fútbol femenino uruguayo está en plena ebullición. En Nacional, actual bicampeón uruguayo, el primer hito fue perder a Sofía Oxandabarat, que defenderá a las Cremas de Lima. La futbolista fue goleadora una vez más del Campeonato Uruguayo con 15 goles. Pero también dejaron el club de La Blanqueada Martha Figueredo, la surgida en Arachanas de Melo, que le dio el bicampeonato a Nacional en 2025 con un gol ante Peñarol, y jugará en el Juventude de Brasil; la colombiana Camila Russi, que jugará en el Internacional de Bogotá; Helena Reja, que fue presentada en Defensor; Micaela Fitipaldi, que jugará en el Aris Ladies FC de Chipre; Josefina Félix; la brasileña Joiceane Scatola; y la colombiana Yaquelin Apraez.

Sin embargo, el equipo bolso, que también se quedó sin el entrenador Marcel Rauss, que pasó a dirigir a la selección sub 20 femenina de Uruguay, contrató a la chilena Paula Navarro como nueva directora técnica, primera extranjera y primera mujer en tomar el cargo. El también chileno Matías Parra será su ayudante junto a la exfutbolista uruguaya Valeria Colman, y el preparador físico será Nicolás Sierra.

La chilena Navarro fue campeona con Santiago Morning en las temporadas 2018, 2019 y 2020. Incluso fue tentada para dirigir el equipo masculino mayor, pero terminó siendo ayudante de Jaime García en un hecho de todas formas histórico. Una de las altas de Nacional también llega desde el pueblo trasandino: se trata de Valentina Montenegro, que en su país defendió a Universidad Católica, Palestino y Unión Española. Será su primera experiencia en el exterior.

Pero además, Nacional presentó a la paraguaya Soledad Garay, que proviene de Libertad y cuenta con una extensa carrera en el fútbol guaraní, y recibió nuevamente a Rocío Martínez, que estaba jugando en Cruz Azul de México, y a Jenifer Clara, quien ya jugaba en Nacional, pero en fútbol sala y fútbol playa. Renovaron con el tricolor las campeonas Cecilia Gómez, Isabela Pérez, Maytel Costa y Valentina Márquez.

Otros movimientos

En el equipo aurinegro celebraron la confirmación de la continuidad de Micaela Domínguez, al mismo tiempo que se generaron algunas bajas para atender: Dahiana Farías, una de las futbolistas que jugará en Universitario de Perú; Sasha Larrea, que aún no ha definido su futuro; y Clara Jaureguiberry, nueva jugadora del Burgos FC, equipo de la Segunda División española femenina. En las últimas horas se concretó la llegada de Ilana Guedes, figura de Liverpool.

Danubio fue otro de los equipos en reforzarse de arranque. Fichó a Tatiana Montenegro, figura en el ascenso de River Plate la temporada pasada. La delantera, que ya supo vestir las camisetas de Nacional de San Ramón, Fénix, Peñarol y Racing, convirtió 13 goles para el título del darsenero. Pero además, Danubio se aseguró la vuelta de Carolina Maguna, que regresa al club luego de vestir las camisetas de Wanderers, Udelar y San José. Para el arco, la Franja contará con la arquera bicampeona uruguaya con el equipo sub 19 de Nacional, Julieta Rodríguez.

Defensor Sporting, por su parte, primero se aseguró entrenadora. Una histórica, Stefanía Maggiolini, será quien dirija la violeta en 2026.

La reconocida entrenadora uruguaya se encuentra evaluando el plantel de cara a la nueva temporada. Sabe que no contará con Verónica Tricarico ni con Julieta Félix, que jugará en Colombia, pero aseguró el arco con la ex Nacional Helena Reja. Wanderers también estrena directora técnica: es el caso de Joselyn González, que proviene de Juventud de Las Piedras. Otro de los equipos en movimiento es Boston River, que ya contrató a Katherine Gómez, Mélanie Deiva, Sabrina Silva, Tamara Vera y Agustina Ferreira.

Uruguayas en el exterior

Los primeros movimientos se dieron al final de 2025. Uno fue la transferencia de Belén Aquino al Corinthians, que comenzó a cristalizarse en cancha nada menos que en la final de la Copa de Campeones Femenina. Otro, la apuesta de Universitario de Perú al contratar tres futbolistas uruguayas.

En lo que va de 2026, algunas futbolistas que estaban en el exterior cambiaron de país o de camiseta en la misma liga. Tal fue el caso de Sofía Ramondegui, que firmó contrato con River Plate de Argentina para esta temporada 2026, proveniente de Newell’s de Rosario. Otra que llegó al fútbol argentino fue Camila López, quien formará parte del plantel de San Lorenzo, proveniente de Cerro Porteño de Paraguay. Por su parte, Belén Abreu fue presentada en Ferro luego de jugar en Independiente de Avellaneda, y será compañera de Oriana Román, otra que cambió de equipo tras lograr el ascenso con Lanús.

Luciana Gómez, que viene de Botafogo, jugará en Belgrano, el último campeón del fútbol argentino, de la mano de cuatro uruguayas, de las cuales solo renovó una, la coloniense Agustina Sánchez. De las otras campeonas del pirata cordobés, Fátima Barone y Guillermina Grant jugarán juntas en Querétaro de México, y Laura Felipe firmó por el Cruzeiro de Brasil.

En otro orden, Sharon López jugará en Libertad de Paraguay luego de su pasaje por Gimnasia y Esgrima de La Plata en Argentina, y Julieta Félix de Defensor Sporting emigró al fútbol colombiano, más precisamente al Llanos FC.