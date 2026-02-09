Agustín Vera irá a préstamo a Albion mientras que se busca salida para Juan Pablo Patiño hacia Deportivo Cali, algo que no es sencillo.

Nacional tiene un plantel muy extenso y está intentando depurarlo para que los futbolistas más relegados salgan a tomar minutos en otras instituciones. Aun con las bajas de Ignacio Suárez y Gonzalo Carneiro, por suspensión, y Nicolás López, lesionado, hubo jugadores que no entraron en el plantel en la victoria de la primera fecha frente a Boston River. A eso hay que sumarle que Camilo Cándido se está poniendo a punto y todavía no está a la orden para jugar.

Agustín Vera saldrá a Albion

Agustín Vera llegó desde River Plate y firmó tres años de contrato como una apuesta a futuro. Tuvo participación en el verano, pero Nacional tiene muchos jugadores en el puesto; por tanto, el área deportiva resolvió que salga a préstamo.

El destino será Albion, equipo que arrancó con derrota 2-1 ante Liverpool. La idea es que el volante de 22 años comience a entrenar el martes con el pionero, si en la tarde del lunes se terminan de afinar las condiciones contractuales.

Se busca la fórmula para que Juan Pablo Patiño llegue a Deportivo Cali

Juan Pablo Patiño no será tenido en cuenta. El lateral izquierdo colombiano llegó como solución desde Once Caldas, pero no cumplió lo esperado. Su última oportunidad fue en el clásico de la Supercopa ante Peñarol, donde no tuvo una buena actuación.

La llegada de Cándido determinó la salida de Patiño, quien pretendía quedarse a luchar por el puesto. El destino parecía Deportivo Cali, pero el equipo caleño no tiene cupo para recibir jugadores a préstamo, ya que tiene el máximo de seis futbolistas en esa categoría.

La idea inicial está en encontrar la fórmula para que pueda salir al equipo colombiano y luego volver a Nacional, donde tiene contrato hasta el 31 de julio de 2028. Si no se logra destrabar, se le buscará otro equipo.

Otero se fue

Rómulo Otero ya fue presentado oficialmente en Criciúma, de Brasil. El venezolano que anotó 4 goles y dio 4 asistencias con la casaca tricolor, rescindió su contrato. Álex Saúl, dirigente albo, explicó en el programa La mañana del fútbol en El Espectador Deportes que el club “se ahorra 58.000 dólares por mes con la salida”.

Nacional abonará el 75% del sueldo del futbolista.