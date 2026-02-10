Esta noche se completará parcialmente la vigesimoprimera fecha con dos partidazos: Hebraica y Macabi contra Malvín y el clásico entre Aguada y Goes.

La fecha 21 de la fase regular de la Liga Uruguaya comenzó el lunes con tres partidos, la lógica marcó triunfos de los favoritos para mantener la incógnita en la zona de clasificación entre los seis mejores.

Peñarol se conservó como líder absoluto del torneo al vencer cómodamente a Biguá en el Palacio 98-76. Si bien fue un triunfo de principio a fin del carbonero, quebró el trámite definitivamente en el tercer cuarto. Al aurinegro le faltaron jugadores claves como el colombiano Andrés Ibargüen y Santiago Calimares, que estuvo entre los suplentes pero no tuvo minutos en la cancha.

Santiago Véscovi y Skyler Hogan, con 19 puntos cada uno, fueron los goleadores del ganador, bien secundados por Nicola Pomoli, que aportó 16. Aunque Deshone Hicks, con 29 unidades, fue el máximo anotador del encuentro, esa cifra abultada no fue suficiente para los de Villa Biarritz.

Urunday Universitario se impuso de visitante 106-78 a Cordón, que está último y no levanta cabeza. Matías Bueno es el director técnico del albiceleste de forma interina mientras se espera la llegada de Fernando Hechicero Cabrera. Durante un tiempo el local se mantuvo competitivo, pero en el complemento el estudioso puso en evidencia las diferencias y se quedó con la victoria con claridad. Hollis Thompson y Santiago Massa colocaron 21 puntos cada uno para los del Prado.

En una noche de victorias amplias, el partido más parejo fue el que se jugó en el Parque Rodó, donde Defensor Sporting se impuso 91-77 a Welcome para seguir soñando con meterse entre los seis de arriba. El parcial de 23-13 en el tercer cuarto fue clave para romper la paridad. Elijah Weaver, con 15 puntos y 7 rebotes, fue el mejor en el equipo ganador, donde debutó Víctor Rudd y aportó 9 unidades.

Noche de partidazos

Hebraica y Macabi recibirá a Malvín en el gimnasio de Larre Borges a las 20.15. Los rivales de esta noche son dos de las grandes sorpresas de esta temporada, aunque en el último tiempo vienen irregulares; el triunfo es sinónimo de sellar la clasificación a la liguilla.

El plato fuerte estará en el Palacio Peñarol, que será sede del clásico entre Aguada y Goes. El rojiverde será dirigido por Leandro Taboada, quien se venía desempeñando como asistente; el aguatero no tiene margen de error para meterse arriba, mientras que el misionero, sin posibilidades, intentará engrosar su récord para lo que se viene. Debutará Donald Robinson como recambio temporal de Donald Sims, que tiene un desgarro en un hombro.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Peñarol* 18 3 37 Biguá 11 10 32 Hebraica 12 7 31 Malvín* 13 7 31 Nacional* 13 6 30 Defensor Sp. 10 10 30 Urunday 9 12 30 U. Atlética 10 9 29 Aguada** 12 6 26 Goes 6 14 26 Welcome 3 18 24 Cordón* 3 18 22

* Quita de dos puntos.

** Quita de cuatro puntos.