El ganador de la tercera etapa fue Leonel Rodríguez, competidor del Club Náutico Boca del Cufré; jueves de etapa reina con final en Lavalleja.

La 54ª edición de Rutas de América continúa con muy buenas etapas. Este miércoles, en la tercera, que partió en José Enrique Rodó, Soriano, y terminó en Santa Lucía, no fue la excepción. El viento cruzado en gran parte del recorrido hizo su juego. Hubo fuga, hubo pinchazo clave, hubo definición en embalaje, donde ganó uno de los mejores en la materia, si no el mejor.

Leonel Rodríguez, competidor del Club Náutico Boca del Cufré, levantó los brazos al cielo en la plaza Tomás Berreta. El martes se había quedado con la sangre en el ojo, pero esta no se le escapó al actual campeón nacional de ruta. El Náutico llegó bien al sprint final, donde armaron el lanzamiento con Pablo Bonilla y Anderson Maldonado para que Rodríguez se impusiera al argentino Alejandro Quilci, del locatario Alas Rojas, que quiso el triunfo para su gente, y a Juan Echeverría, del Cerro Largo, quienes completaron el podio.

La sorpresa en la llegada fue que no estuvo Ignacio Maldonado, vigente campeón y líder de la general hasta esta etapa. El del Armonía de Fray Bentos ligó mal: una pinchadura en los últimos kilómetros le hizo perder al grupo que terminó de punta, perdiendo 51 segundos, suficientes como para abandonar el liderato. Ahora quien tendrá la malla líder será su hermano, Anderson, que estaba 11 segundos atrás.

Ignacio no solo perdió la punta, sino que cayó al tercer puesto, a 40 segundos de distancia. En el segundo escalón se coló otro del Boca del Cufré, Bonilla, que se sitúa a 15 segundos del puntero (ver clasificación general).

Etapa en subida

No es Uruguay un país con grandes trepadas para el ciclismo, pero uno de los repechos buenos que existen se pondrá al servicio de Rutas de América este jueves. La cuarta etapa ha estado en el análisis de propios y extraños prácticamente desde que se anunció cómo sería el trazado de la carrera. Y no es para menos: son 150,8 kilómetros desde Canelones hasta el Salto del Penitente. Sí: termina en subida.

Si bien durante buena parte de la mañana la carretera aparece más bien plana, habrá que ver las estrategias que planteen los equipos que van por la general. Cuando se enfilen hacia la ruta 8, en especial al pasar por Solís de Mataojo, aparecerán las primeras ondulaciones. ¿Zona para fugas? Todo puede suceder. Lo que sí atraerá será el cierre: atención máxima desde el kilómetro 143,4, cuando comienza la subida al Penitente. Serán prácticamente 7,5 kilómetros hasta la meta, los primeros con subibajas, los tres kilómetros de cierre serán el último aviso de que no habrá demasiado margen para especulaciones.

La definición no necesita épica. Bastará con ver quién sostiene mejor la cadencia cuando la ruta se inclina y el grupo se adelgaza casi sin ruido. El Salto del Penitente, más que escenario grandilocuente, será un filtro. No hará falta que nadie se convierta en héroe: alcanzará con que uno sea, simplemente, el más firme al final del día.

Clasificación general individual Pos. Nombre Club Dif. 1 Anderson Maldonado Náutico Boca del Cufré - 2 Pablo Bonilla Náutico Boca del Cufré +00:00:15 3 Ignacio Maldonado Armonía Cycles +00:00:40 4 Germán Fernández Dolores Cycles +00:00:51 5 Sergio Fredes Punta del Este +00:00:56 6 Lucas Gaday Dolores Cycles +00:01:20 7 Alejandro Quilci Alas Rojas de Santa Lucía +00:01:46 8 Juan Caorsi Armonía Cycles +00:01:48 9 Ignacio Negrín Douglas Gilles +00:02:38 10 Pablo Troncoso Punta del Este +00:02:39

Clasificación por equipos Posicion Equipo Dif. 1 Náutico Boca del Cufré -- 2 Dolores Cycles +00:01:53 3 Armonía Cycles +00:04:35 4 Punta del Este +00:04:42 5 Cerro Largo +00:08:34

Premio Cima Pos. Nombre Equipo Puntos 1 Lisandro Bravo Cerro Largo 6 2 Mateo Mascaraña Alas Rojas de Santa Lucía 5 3 Federico Clara Ciclista Punta del Este 5

Premio Regularidad Pos. Nombre Equipo Puntos 1 Pablo Bonilla Náutico Boca del Cufré 25 2 Germán Fernández Dolores Cycles 24 3 Ignacio Maldonado Armonía Cycles 23

Premio Sprinter Pos. Nombre Equipo Puntos 1 Federico Clara Punta del Este 8 2 Ignacio Maldonado Armonía Cycles 3 3 Roderick Asconegui Dolores Cycles 3

.