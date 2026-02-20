Subida del repecho Ramallo en ruta 60 durante la quinta etapa de la 54ª edición de Rutas de América que une Minas con la ciudad de Rocha, el 20 de febrero, en Lavalleja.

Anderson Maldonado sigue dominando la general pero su compañero de equipo, Pablo Bonilla, le descontó 35 segundos.

La quinta etapa de Rutas de América unió las ciudades de Minas y Rocha. Después de la emocionante carrera del jueves, la definición de la competencia está cerca y el nerviosismo se palpa en el embudo final.

Por primera vez en esta edición de Rutas de América ganó la etapa un ciclista extranjero: se impuso el argentino Alejandro Quilci, que corre para el Alas Rojas de Santa Lucía. Los cuatro primeros tuvieron la escapada final sacando más de 25 segundos sobre el segundo grupo que cruzó la meta.

Pablo Bonilla, del Club Naútico Boca de Cufré, salió segundo a tres milésimas del ganador. Lo importante para el uruguayo fue acortar 35 segundos en la tabla general. El podio lo completó el argentino Lucas Gaday, del Dolores Cycles, y su compañero de equipo, Roderyck Asconeguy, completó el grupo de los escapados.

Anderson Maldonado, líder de la general, llegó séptimo y su hermano Ignacio, campeón de la edición 2025, se quedó en el octavo lugar de la etapa del viernes.

La general está que arde

Anderson Maldonado continúa dominando la tabla general, pero ahora tiene a Pablo Bonilla a 12 segundos, muy cerca. El podio parcial lo completa Ignacio Maldonado, a 44 segundos de la cima.

La lista en la tabla general continúa con Lucas Gaday, Alejandro Quilci, Germán Fernández, Sergio Fredes y Juan Caorsi, que están agazapados a la espera de las últimas dos etapas y seguramente saldrán a dar caza el sábado, en una carrera que comenzará en La Paloma y terminará en Punta del Este con poco más de 135 kilómetros de recorrido.