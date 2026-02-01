Antel TV televisará de forma libre el partido que también se podrá ver en todos los cables del país, Disney+, Directv y por AUF TV para el exterior.

En los últimos meses la licitación por los derechos del fútbol uruguayo trajo confusión en los espectadores a la hora de consumir los distintos torneos amistosos que se disputaron en enero. El escenario de la nueva fórmula que regirá entre 2026 y 2029 está armado, pero aún no se firmaron todos los contratos.

De todas formas, los implicados en la negociación decidieron hacer una tregua hasta el lunes y todos podrán transmitir la final de la Supercopa entre Peñarol y Nacional que se jugará a las 20.00 en el estadio Centenario.

Antel TV ofrecerá la final de la Supercopa de forma gratuita a través de la señal VTV Plus. La plataforma de la empresa estatal tiene acceso libre por enero y febrero a las señales de VTV y VTV Plus que ya no se transmiten en los cableoperadores. Ahí se puede ver la Liga Uruguaya de Básquetbol y el carnaval, donde Tenfield tiene los derechos adquiridos.

Para acceder a Antel TV simplemente hay que tener un contrato de línea fija o móvil con la empresa estatal de telecomunicaciones. Se podrá castear a la televisión. En la señal de VTV los relatos estarán a cargo de Diego Jokas y los comentarios, de Juan Carlos Scelza.

Otra opción para ver por streaming es Disney+, plataforma que ganó lugar en los últimos años. Ahí estará el relato de Leonardo Rodríguez con los comentarios de Sebastián Giovanelli y la colaboración de los exjugadores Federico Magallanes y Alejandro Lembo. A través de esta señal el encuentro se podrá ver en toda Latinoamérica.

Por betting, para casas de apuestas, también se transmitirá por AUF TV con los relatos de Fabián Bertolini y los comentarios de Edward Piñón.

Los cables tendrán el retorno al relato de Rodrigo Romano.

La costumbre clásica de prender la televisión y poner el canal del partido volverá esta noche. Directv llegó a un acuerdo con los cableoperadores de Montevideo y los del interior para la transmisión de todo el fútbol profesional durante 2026. Otro hito de esta señal es el retorno al relato de Rodrigo Romano, quien venía desempeñándose en El Espectador Deportes, en radio. Estará acompañado de Federico Buysan en los comentarios.