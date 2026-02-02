Maximiliano Silvera, de Nacional, el 1° de febrero, en el estadio Centenario.

Así fue el rendimiento de los jugadores tricolores.

No fue un gran clásico ni nada que se le parezca. Fue un clásico áspero, luchado, con poco fútbol vistoso, con poquísimas chances de gol. Tal vez Nacional manejó mejor la pelota y se plantó más tiempo en la cancha de su rival, pero no supo aprovechar esa leve superioridad que tuvo durante el partido y buena parte del alargue. Muy por el contrario, en los penales erró uno, le atajaron otro, y nada pudo hacer ante la efectividad de los carboneros, que metieron cuatro de cuatro.

Luis Mejía (6): seguro bajo los tres palos, atento en los envíos aéreos y, además, resolvió bien los tiros complicados de Leo Fernández.

Emiliano Ancheta (5): en el primer tiempo se lo vio con cierta dinámica, vertical para buscar la pared y atacar: fue de lo más interesante del partido entero; después se fue desgastando y lo cambiaron antes de terminar el partido.

Sebastián Coates (6): el patrón del fondo jugó a su tranco y lo hizo de buena manera, casi que de memoria con su compañero colombiano.

Julián Millán (6): se entiende muy bien con el capitán tricolor y eso le hace fácil algunas dinámicas del fondo; intentó generar ataques directos con su buena pegada.

Juan P Patiño (5): en los movimientos previos al clásico no había aparecido entre los 11, pero en el día señalado jugó de titular; lo hizo de aceptable manera.

Lucas Rodríguez (6): incansable, es el Pac-Man de su equipo. Corrió y los corrió a todos, hasta se animó a patear de lejos cuando la ocasión lo ameritó.

Christian Oliva (5): no había hecho una buena pretemporada porque se habló más de su salida que de otra cosa; sin embargo, su presencia fue importante para que su equipo manejara el medio de la cancha en el primer tiempo.

Luciano Boggio (5): otro que corrió mucho y se fue agotado. Fue el encargado de las pelotas quietas, pero no estuvo fino.

Nicolás López (5): a veces enganche, a veces mediapunta contra los costados, en otras tercer delantero. Hizo algunas moñas, ninguna terminó en acción directa de gol.

Maximiliano Gómez (6): lo mejorcito de su equipo. Se destacó por su movilidad cuando tuvo dos compañeros más en la delantera y también en el juego directo, bajando pelotas por arriba cuando quedó de centrodelantero. Pudo convertir en el primer tiempo.

Gonzalo Carneiro (5): participativo en el primer tiempo, anduvo peleando pelotas cuerpo a cuerpo y desde ahí generó alguna situación interesante; se fue expulsado por doble amarilla, justo cuando Nacional había quedado con uno más.

Ingresaron

Maximiliano Silvera (5): entró y lo primero que sucedió fueron discusiones, choques, escaramuzas; después hizo su clásico desgaste en el ataque y tuvo una, pero no midió bien.

Juan Cruz de los Santos (5): no pudo entrar en juego, lejos de su puesto de extremo izquierdo.

Tomás Verón Lupi (5): el argentino debutó en un clásico, intentó jugar por abajo, ordenar al equipo desde ahí.

Juan Pintado (5): no pudo destacarse en el lateral derecho, lejos de la buena actuación de Ancheta.

Federico Bais (5): durante la semana pareció que podía ser titular en el lateral izquierdo; entró buenos minutos y dio la talla el juvenil.

Agustín Dos Santos (-): poco en cancha, encima mandó un penal a las chapas.