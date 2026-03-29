Ayrton Cougo, de Progreso, en el partido ante Defensor Sporting, en el Parque Prandi, el 12 de enero.

Todos los partidos que quedaron truncos por mal tiempo tienen nueva fecha; a las 16.00 se decide qué pasa con Peñarol-Racing.

Las fuertes lluvias del domingo obligaron la suspensión de tres partidos fijados para el domingo por la novena fecha del Apertura de primera división del fútbol uruguayo. La planificación ya tenía dos encuentros pactados para el lunes; por tanto, la Mesa Ejecutiva, encabezada por Álvaro Rivero, tuvo que encontrar huecos en los próximos dos días para completar la etapa.

El lunes, a las 15.00, se disputará el cotejo entre Juventud de Las Piedras y Boston River en el Parque Artigas, que fue el escenario que se presentó en peores condiciones entre los suspendidos. Hay optimismo que cuando frene la lluvia pueda drenar el campo para que se juegue sin problemas.

Progreso y Liverpool jugarán el martes a las 11.00 en el Paladino, horario poco habitual para un enfrentamiento con rivalidad barrial, fue el primero en quedar trunco en la jornada dominical.

Defensor Sporting y Albion cerrarán la fecha el martes a las 19.00 en el Franzini. Esa jornada hay que separar los encuentros para que no coincidan con el partido entre Uruguay y Argelia por la fecha FIFA que va a las 15.30 en Turín, Italia.

¿Qué pasa con Peñarol-Racing?

El gran partido de la fecha está pactado para las 19.00 en el Campeón del Siglo, donde se enfrentan el primero y el segundo del Apertura. La Mesa Ejecutiva determinará a las 16.00 si el encuentro se juega en las condiciones en las que estaba fijado.

Si a esa hora hay visto bueno, sólo podrá ser suspendido por el equipo arbitral una vez que llegue al escenario y salga a reconocer cómo está el campo de juego. Desde la entidad mirasol confirmaron a la diaria que el piso del Campeón del Siglo está en óptimas condiciones para recibir el partido.