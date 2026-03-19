El encuentro entre Defensor y Nacional acapara la atención, mientras que el sábado de mañana Racing, uno de los líderes, recibe a Liverpool en un partidazo.

Con la mitad de los equipos del torneo separados por tres puntos de diferencia, comienza la séptima fecha del Apertura, que será la primera de las tres que se jugarán de forma consecutiva ya que habrá etapa entre semana.

Esta seguidilla puede marcar la tabla; el primer mojón presenta enfrentamientos entre rivales directos y otros equipos necesitados de puntos para escapar de situaciones incómodas con intenciones de bajar a los equipos de arriba.

Líderes a escena

De los tres punteros del campeonato, el primero en poner en riesgo su estadía en la primera plana es Deportivo Maldonado, que tendrá la difícil misión de jugar ante Cerro Largo en el Ubilla de Melo, partido que abrirá la fecha el viernes a las 18.00 con Esteban Ostojich en el arbitraje. El arachán viene de ganar, con la particularidad de que todavía no sumó en su escenario. Los fernandinos van por seguir firmes, vienen demostrando que son uno de los equipos que mejor juegan en el certamen.

Con aroma a partido de la fecha, Racing recibirá a Liverpool en el madrugón de sábado. La escuelita de Sayago viene ganando con lo justo, mientras que el negriazul se bajó de la cima empatando con Torque; no tendrá, por suspensión, a Matías Mir y Nicolás Garayalde. Impartirá justicia Javier Burgos.

De los punteros, el que parece tener la tarea más sencilla es Peñarol, que recibirá a Cerro el sábado a las 19.30 en el Campeón del Siglo, partido del que se habló mucho por la presencia de público visitante. El carbonero tendrá a Sebastián Britos en el arco, pensando en darle rodaje de cara a los encuentros de Copa Libertadores, Luis Angulo podría ir desde el arranque. El albiceleste tendrá de forma interina a la dupla técnica integrada por Álvaro Pintos y Jorge Coco Rodríguez, mientras espera la llegada de Alejandro Apud. El cerrense es uno de los equipos que todavía no ganó. Andrés Matonte será el juez de la noche.

Las miradas en el Parque Rodó

Con Gustavo Tejera, el viernes a las 21.30, Defensor Sporting recibe a Nacional en otro partido que generó cierta polémica por el precio –1.980 pesos– de las entradas de la tribuna visitante. El violeta, que hace cuatro partidos que no gana, contando el de Copa Sudamericana, no tendrá a Juan Pablo Goicoechea, expulsado en la última fecha, mientras que en el tricolor no estará Maximiliano Gómez, sancionado, ni Maximiliano Olivera, desgarrado. Gonzalo Carneiro y Tomás Verón Lupi se inclinan como titulares en el elenco de Jadson Viera.

A las 13.00 ambientan el almuerzo sabatino Montevideo City Torque y Central Español, con el arbitraje de Ruben Umpiérrez; el encuentro se jugará en el Parque Viera y tiene atractivo. El ciudadano no tendrá al entrenador Marcelo Méndez, expulsado, tampoco a Pablo Siles y Diogo Guzmán, que vieron la roja. En el palermitano podría darse el retorno de Marcos Camarda después de su desgarro.

En el continuado del sábado, se jugará un lindo partido en el Prado, donde Wanderers recibirá a Danubio a las 16.00 en el Viera. Wanderers, hundido en la tabla del descenso, está urgido de puntos y en casa debe sumar; enfrente viene el franjeado, tras golear a Juventud de Las Piedras. En el locatario no estarán Fabricio Formiliano y Gonzalo Freitas. Mathías de Armas impartirá justicia.

Domingo de cierre

El fútbol del fin de semana termina temprano. El domingo a las 10.00 Juventud recibe a Albion en Las Piedras, partido que tendrá el arbitraje de Eduardo Varela. El pionero está último en la tabla del descenso y necesita levantar urgente luego de cuatro encuentros sin triunfos, mientras que el pedrense busca la regularidad que todavía no ha tenido.

Cierran la fecha Progreso y Boston River a las 16.00 en el Paladino, con Javier Feres como árbitro principal. El gaucho ganó por primera vez en la fecha pasada, pero permanece en la tabla del descenso, el sastre tendrá el debut de Ignacio Ithurralde en la dirección técnica; es uno de los colistas de la tabla.

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