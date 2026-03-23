​​Ronald Araújo tras convertir el gol de la victoria del Barcelona, el domingo 22, en el Camp Nou.

La mayoría de los futbolistas citados por Marcelo Bielsa llegan con continuidad; Franco Israel, Nahitan Nández y Luciano Rodríguez no fueron citados.

Uruguay jugará dos partidos en la fecha FIFA de marzo, ante Inglaterra y Argelia, ambos partidos serán en Europa. Primero en Wembley y luego en Turín. Luego de disputar la última fecha en su club, los jugadores fueron llegando a la concentración de Watford, hasta conocer la lista oficial, que se promulgó en la tarde de hoy.

En total fueron 28 citados para competir en los últimos amistosos previo a conocer la lista de reservados rumbo al Mundial 2026. Franco Israel, Naithan Nández y Luciano Rodríguez fueron las bajas más llamativas de la nómina.

El último partido disputado por cada uno de los citados

Fernando Muslera fue titular en el triunfo 2-1 de Estudiantes de La Plata sobre Gimnasia y Esgrima de Mendoza el martes pasado. Su equipo está cuarto en el grupo A de la liga argentina, a cuatro puntos del líder, Vélez Sarsfield.

Santiago Mele no juega desde el 11 de marzo, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Fue expulsado por doble amarilla. Solamente disputó tres partidos este año.

Sergio Rochet completó todo el partido en el triunfo de Inter de Porto Alegre sobre Chapecoense por 2-0. Su equipo empezó a escaparle al descenso luego de un arranque complejo en el Brasileirao.

Ronald Araújo anotó el gol del triunfo para Barcelona que superó 1-0 a Rayo Vallecano. El uruguayo jugó de lateral derecho y completó todo el partido en el líder de la liga española.

Wolverhampton sigue último en la Premier League, en su último juego empató 2-2 con Brentford donde Santiago Bueno jugó todo el encuentro en el centro de la línea de tres que impuso su entrenador.

Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez fueron titulares en la dolorosa derrota 1-0 de América sobre Pumas, con gol a los 95 minutos del encuentro. Su equipo está octavo en la liga mexicana.

Nápoli le ganó 1-0 de visitante a Cagliari el viernes pasado. Mathias Olivera, que en un momento había perdido el puesto, volvió a afianzarse como titular. Fue amonestado y salió a los 85 minutos.

José Luis Rodríguez entró a los 59 minutos en el triunfo de Vasco da Gama por 2-1 sobre Gremio. El lateral derecho fue amonestado Su equipo está noveno en la liga brasileña, a ocho puntos del líder Palmeiras.

Matías Viña entró a los 78 minutos en el triunfo de River Plate sobre Estudiantes de Río Cuarto. El millonario se colocó a tres puntos de Independiente Rivadavia, el líder del grupo B.

Federico Valverde anotó un gol y fue expulsado en el derby madrileño donde el Real Madrid le ganó 3-2 al Atlético donde ingresó José María Giménez a los 47 minutos. Los merengues se colocaron a cuatro puntos de Barcelona, mientras que los de Diego Simeone están cuartos, lejos de la pelea.

Palmeiras le ganó el clásico a San Pablo 1-0 con tanto de Jhon Arias. Joaquín Piquerez fue titular y completó todo el partido mientras que Emiliano Martínez ingresó a los 64 minutos y fue amonestado.

Flamengo empató 1-1 en su visita a Corinthians. Guillermo Varela fue titular y completó todo el partido, Giorgian De Arrascaeta fue sustituído a los 62 por Nicolás de La Cruz. Los tres están citados en la celeste.

Nicolás Fonseca y Federico Viñas fueron titulares en la derrota de Real Oviedo 4-2 ante Levante. El delantero había anotado de penal el empate transitorio al final del primer tiempo, su equipo está último y muy complicado para mantener la categoría.

Manuel Ugarte entró a los 83 minutos en el empate de Manchester United 2-2 ante Bournemouth. El equipo está tercero en la Premier League pero muy lejos de la punta: a 15 puntos del líder Arsenal.

El último partido de Facundo Pellistri fue el jueves pasado cuando Panathinaikos quedó eliminado de la Europa League al perder el partido de vuelta de octavos de final ante Betis en España, por 4-0. Ese día el uruguayo fue titular y salió a los 73 minutos, en el encuentro del domingo por el torneo doméstico no fue convocado.

El sábado Facundo Torres completó todo el encuentro en el empate de Austin FC ante Los Ángeles FC por 0-0, su equipo está undécimo en la conferencia oeste con apenas 5 puntos. En la misma conferencia, Real Salt Lake de Juan Manuel Sanabria marcha sexto, el domingo igualó 2-2 en su visita a San Diego donde el uruguayo jugó todo el encuentro como lateral izquierdo.

Maximiliano Araújo fue el héroe de la clasificación de Sporting Lisboa a los cuartos de final de la Champions League. El fin de semana no fue convocado cuando su equipo goleó 4-1 de visitante a Alverca por la liga portuguesa.

Agustín Canobbio fue sustituído a los 88 minutos en la victoria de Fluminense 1-0 ante Atlético Mineiro, el surgido en Fénix fue amonestado. Su equipo está tercero en el Brasileirao, a tres puntos del líder.

Rodrigo Aguirre jugó 67 minutos en la derrota de Tigres 2-1 sobre Juárez por la liga mexicana, su equipo marcha séptimo a 13 puntos del líder Guadalajara. Monza empató 1-1 con Venezia en la segunda división de Italia, Agustín Álvarez Martínez estuvo en el banco pero no ingresó. El martes pasado había disputado 25 minutos en la igualdad 0-0 ante Reggiana. Su última titularidad fue el 15 de febrero.

Darwin Núñez jugó por última vez el 16 de febrero y anotó dos goles en el triunfo de Al Hilal por 2-1 sobre Al-Wahda. Los conflictos bélicos en Medio Oriente aplazaron la continuidad del torneo.

Lista completa

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