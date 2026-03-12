Cristiano da Silva, de Sporting Cristal, celebra después de anotar en la tanda de penales, el 11 de marzo, ante Carabobo, en el estadio Alberto Gallardo de Lima.

Para los bombos definitivos de ambas copas solo resta la definición entre Independiente Medellín y Juventud de Las Piedras.

Esta noche, con el encuentro entre Independiente Medellín y Juventud de Las Piedras, se cerraran las fases previas de la Copa Libertadores y quedarán conformados los bombos tanto del máximo torneo continental como de la Copa Sudamericana. El sorteo, donde quedarán confeccionados los grupos de ambas competencias, será el 19 de marzo.

El miércoles tuvo dos confirmaciones. Carabobo, de Venezuela, le ganó 2-1 a Sporting Cristal y obligó a la definición por penales. Edson Castillo puso un doblete tempranero para los visitantes, pero en el inicio del segundo tiempo igualó la llave Maxloren Castro para los peruanos, donde completó todo el partido el uruguayo Leandro Sosa y fue amonestado.

En los penales se impuso el celeste de Lima 3-2 para clasificar de forma más angustiosa de lo previsto. El brasileño Cristiano da Silva Leite puso el tanto definitivo.

A segunda hora, Deportes Tolima le dio vuelta la serie a O'Higgins de Chile, en un partido que terminó con los ánimos caldeados. Tras el 1-0 en contra de la ida, los colombianos se impusieron 2-0 con tantos de Junior Hernandez en el primer tiempo y Juan Pablo Torres sobre la hora. En el perdedor tuvo minutos Thiago Vecino.

¿Dónde ver el partido entre Independiente Medellín y Juventud de Las Piedras?

El encuentro irá a las 21.30 en la ciudad colombiana. En Uruguay se podrá ver por la pantalla principal de ESPN, tanto por cable como en streaming, y en Disney+.

Bombos de Libertadores y Sudamericana hasta el momento

