La celeste se impuso 3-2 a Ecuador en un amistoso internacional; Esperanza Pizarro abrió el marcador y Belén Aquino fue la figura.

En Quito, y en el marco de una nueva fecha FIFA, la selección uruguaya femenina consiguió una valiosa victoria como visitante 3-2 ante Ecuador. Fue el primero de los dos amistosos pactados para estas fechas. El partido, que se jugó en el estadio Chubb Arena y tuvo a Belén Aquino como gran figura –autora de un doblete–, viene bárbaro para el conjunto dirigido por Ariel Longo, que sacará conclusiones para lo que se avecinará prácticamente en un mes, cuando Uruguay tenga una triple fecha por las Eliminatorias para el Mundial, partidos clave para subir en la tabla y aspirar a la clasificación.

Pero primero lo primero: el partido comenzó de forma ideal para Uruguay, porque desde los vestuarios, a los 4 minutos, Esperanza Pizarro aprovechó un error defensivo de las locales y abrió el marcador. Sin embargo, la reacción ecuatoriana llegó prácticamente al toque, porque tres minutos más tarde Nayely Bolaños empató de penal.

El primer tiempo finalizaría con tanteador favorable a la celeste. A los 38 apareció para inflar la red la mejor uruguaya del momento, Aquino, la finalista de la Copa de Campeones femenina con Corinthians, quien puso el 2-1 para tomar ventaja nuevamente. Luego del descanso, Bolaños volvió a poner el empate para las ecuatorianas.

Ese 2-2 fue a los 51, la cosa se mantuvo así hasta el tramo final y, si bien hubo algunas chances para ambos lados, todo parecía indicar que cerrarían con empate. Pero... Aquino: la delantera, a los 87 minutos, tras gran centro de Solange Lemos, cabeceó prácticamene en el área chica y selló el 3-2 en la altura de Quito.

El equipo celeste formó con Agustina Sánchez; Laura Felipe, Sofía Ramondegui, Fátima Barone y Juliana Viera; Ximena Velazco, Pamela González y Lemos; Wendy Carballo, Aquino y Pizarro. En el segundo tiempo ingresaron Camila Baccaro, Pilar González y Sofía Oxandabarat, triple cambio que fue a los 70 minutos.

Ahora Uruguay y Ecuador volverán a jugar este sábado en la misma cancha. Tras eso, Longo pasará raya y analizará lo sucedido con proyección a lo que se viene, porque la celeste jugará una triple fecha clave en abril por la Liga de Naciones femenina de Conmebol: dos como visitante en la altura –primero en Cuzco, ante Perú, el 10 de abril, y luego el 14 ante Bolivia en El Alto–, para cerrar de local, el 18, ante Chile en el estadio Centenario.