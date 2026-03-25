Se corre durante 11 días de carrera, desde el 26 de marzo al 5 de abril; los 134 ciclistas que se lanzan a la ruta tendrán que rodar 1783,8 kilómetros de competencia por 15 departamentos del país.

Este jueves a partir de las 9.15, la caravana partirá a tren controlado desde la explanada de la Intendencia de Montevideo hasta el Parque Capurro; allí se pondrán a correr los cronómetros de la 81ª edición de la carrera por etapas más longeva del continente, cuando el pelotón recorra los 135 kilómetros de la primera etapa, que culminará en la ciudad de San José de Mayo, luego de completar un circuito en la capital maragata.

El ganador de la primera etapa tendrá el honor de lucir -en la segunda jornada de competencia- la malla oro que cumple su 75 aniversario, desde que fue incluida en la Vuelta de 1951 para distinguir al líder de la competencia.

Esta edición 2026 de la Vuelta presenta uno de los recorridos más largos de la historia, con 1.783,8 kilómetros divididos en 11 días de carrera, siendo la séptima una jornada con doble actividad.

Daniel Gutiérrez, vicepresidente de la Federación Ciclista Uruguaya, en conversación con la diaria, contó que este año se formó un comité organizador en donde el Comité Olímpico Uruguayo asumió un rol protagónico, contribuyendo en “la logística, al momento de conseguir esponsorización, pero no solamente para la Vuelta, sino para poder financiar la salida de las selecciones en un futuro inmediato”. Además del apoyo del COU, Gutiérrez contó que “se encontró respaldos importantes de las Intendencias Municipales que querían recibir a la Vuelta, un evento tradicional con mucho arraigo en la gente, como por ejemplo el caso de Salto, a donde hacía mucho tiempo no se llegaba”.

En tal sentido, al observar el recorrido, se advierte que el pelotón atravesará 15 departamentos. En las primeras seis jornadas las piernas de los ciclistas acumularán el primer millar de kilómetros, que contarán con dos etapas de casi 200 kilómetros (la segunda entre San José y Paso de los Toros, 198,7 km, y la cuarta que une Nuevo Berlín con Salto, 199,1 km), pero al desgaste de la primera mitad de la carrera hay que agregarle una suerte de tríptico que puede ser determinante en el desarrollo de la clasificación general.

El miércoles 1° de abril se larga desde Melo hasta Río Branco en un recorrido quebrado de 84,5 km por la ruta 26, tramo para nada sencillo por las características del terreno, y porque en estas fracciones cortas los pedalistas pueden rodar a altos promedios de velocidad generando una carrera explosiva. Esta jornada, a su vez, tiene el aditamento de un traslado la noche previa desde Tacuarembó hasta la capital arachana que repercute en el descanso y otro traslado al mediodía hasta Lago Merín, donde en la tarde se disputará el tramo a tiempo de 19,4 km.

Al día siguiente, el grupo partirá desde Cebollatí —previo traslado neutralizado de la caravana en la jornada anterior— hasta Rocha, para disputar una de las etapas que pueden resultar claves en la carrera: los 168,2 km de carrera por la ruta 15 y 9. Para completar esta tríada de etapas duras, el viernes 3 de abril la hoja de ruta indica que hay que pedalear desde Rocha hasta Minas. No está de más aclarar lo duro de ese tramo de 158,4 km por el subibaja que significa atravesar las sierras y el ascenso al cerro Pororó en las inmediaciones de Aiguá.

La vuelta se completa el sábado 4 de abril con un tramo de 158,7 km entre Tala y Durazno y el domingo el pelotón llegará a la Intendencia de Montevideo luego de recorrer 190,6 km desde Trinidad.

Palabra de campeón

El vigente campeón de la Vuelta Ciclista del Uruguay y Rutas de América, Anderson Maldonado, considera que “el recorrido está bueno. El terreno en sí es bastante duro, tiene etapas duras”, y espera que haya viento cruzado para endurecer aún más la competencia. “Creo que una de las etapas que van a hacer daño es la etapa a Rocha y a Minas. Y ya venís con 8 etapas arriba que van a doler. Va a ser una vuelta del día a día”, acota.

El periodista Eddy Mansulino, por su parte, agrega que hay elementos a tener en cuenta que no solo se reducen al diseño de la carrera, sino que se extienden al kilometraje acumulado a lo largo de la temporada: “Se va a definir por desgaste pasando la mitad de la carrera” Pueden pasar cosas que queden gente fuera de carrera en la primera parte. Pero el desgaste de la segunda mitad es lo que va a definir la carrera. El que llegue más entero al final de la temporada es el que va a sacar ventaja al final de la vuelta”.

El propio Mansulino, al analizar quiénes son los candidatos a quedarse con la malla de oro en la explanada de la Intendencia de Montevideo, considera que el Club Náutico Boca de Cufré es el equipo a vencer; asimismo, no descarta la peligrosidad del equipo brasileño Localiza Meoo/Swift Pro Cycling, que en sus filas cuenta con Joao Pedro Rossi, cuarto en la última Vuelta a San Juan.

Maldonado, que parte con la aspiración de retener el título, y de hacerlo se convertiría en el cuarto ciclista en ganar Rutas de América y Vuelta Ciclista del Uruguay en un mismo año, gesta que hasta el momento solo consiguieron Gustavo Figueredo en 1995, Federico Moreira en 1997 y el Gallego Javier Gómez en 2001; dijo que larga con “expectativas altas por haber ganado La Vuelta el año pasado, defender el título, correr con el dorsal número 1 que te identifica como el último ganador y también haber ganado Rutas de América hace un mes. Es un plus que suma, te sube la autoestima, te hace correr más tranquilo. Tenés la presión de que te vaya bien, de tener que defender el título, pero es algo que a mí me gusta”. Dicha expectativa tiene asidero, al tomar en cuenta que en las pasadas Rutas de América, junto a su coequipero Pablo Bonilla, se quedaron con los dos primeros escalones del podio. El equipo dirigido por el Gringo Jorge Giacinti además cuenta entre sus filas con otro campeón de la Vuelta como Agustín Alonso y al flamante campeón nacional Leonel Rodríguez, sprinter puro que estará disputando cada una de las etapas.

Maldonado considera que entre los rivales a tener en cuenta está su propio hermano Ignacio, que defiende los colores del Armonía Cycles, Roderyck Asconeguy del Dolores Cycles y Sergio Fredes del Punta del Este.

Otro de los equipos que animará la carrera es el Club Ciclista Cerro Largo, con el Piojo Matías Presa como jefe de filas, y desde el exterior llegan, además de los brasileños, el Giomi Competición de Argentina y un equipo juvenil canadiense, Tag Cycling Team, que cuenta en su formación con el joven talento chileno Raimundo Carvajal, quien el año pasado en Punta del Este se colgó la medalla de bronce en los Panamericanos de ruta categoría junior.

Datos a tener en cuenta En línea de meta se repartirán 10, 6 y 4 segundos de bonificación para los tres primeros clasificados.

En las etapas simples habrá cuatro metas volantes, dos de ellas bonificadas (1er Premio Cima y 1er Premio Sprinter de cada jornada) 3, 2 y 1 segundo.

En la etapa 7A (Melo-Río Branco) solo habrá dos metas volantes (Un Premio Cima y un Premio Sprinter) y el premio cima será en donde se disputen las bonificaciones.

El cronometraje estará a cargo de la empresa Punto de Control.

El comisario internacional Héctor Fabio Arcila estará presente en la Vuelta Ciclista del Uruguay, quien a lo largo de la semana realizará 3 cursos de actualización para los comisarios nacionales con el enfoque en nuevas normativas UCI.

Equipos participantes Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré

Club Ciclista Punta del Este

Club Ciclista Cerro Largo

Dolores Cycles Club

Armonía Cycles

Club Ciclista San Antonio

Club Ciclista Fénix

Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía

Club Atlético Peñarol de Colonia

Club Ciclista Artigas de San Ramón

Club Ciclista Carmelo

Club Ciclista Peñarol de Artigas

Club de Veteranos Matadero de Pando

Club Vida Nueva y Deportivo San Jacinto

Cycles Club Douglas R. Gilles

Equipo Federación Canaria de Ciclismo

Sportivo Club Olimpia

Club Atlético Sarandí

Club Atlético Juventud

Club Ciclista Atenas Equipos internacionales Localiza Meoo/Swift Pro Cycling (Brasil)

TaG Cycling Team (Canadá)

Giomi Competición (Argentina)

Todas las etapas Jueves 26 de marzo - Etapa 1: Montevideo-San José (135,5 Km)

Viernes 27 de marzo - Etapa 2: San José-Paso de los Toros (198,7 Km)

Sábado 28 de marzo - Etapa 3: Paso de los Toros-Mercedes (180 Km)

Domingo 29 de marzo - Etapa 4: Nuevo Berlín-Salto (199,1 Km)

Lunes 30 de marzo - Etapa 5: Salto-Paysandú (116,1 Km)

Martes 31 de marzo - Etapa 6: Paysandú-Tacuarembó (174,6 Km)

Miércoles 1º de abril - Etapa 7A: Melo-Río Branco (84,5 Km). Etapa 7B: CRI Lago Merín (19,4 Km)

Jueves 2 de abril - Etapa 8: Cebollatí-Rocha (168,2 Km)

Viernes 3 de abril - Etapa 9: Rocha-Minas (158,4 Km)

Sábado 4 de abril - Etapa 10: Tala-Durazno (158,7 Km)

Domingo 5 de abril - Etapa 11: Trinidad-Montevideo (190,6 Km)

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