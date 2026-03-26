El lateral de Flamengo habló, junto con Joaquín Piquerez, sobre la preparación de la selección uruguaya para el partido contra la selección británica.

Luego de la conferencia de prensa que dio el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, los jugadores Guillermo Varela y Joaquín Piquerez hablaron con los medios presentes en Londres sobre el partido contra Inglaterra. Ambos futbolistas manifestaron su emoción por jugar en un estadio tan importante como Wembley y valoraron la oportunidad de enfrentar a un rival de jerarquía previo al Mundial.

“Wembley es un estadio con mucha historia, sabemos de la calidad de los jugadores de Inglaterra. Mañana va a ser un partido de Mundial, deja de ser un amistoso. Son dos países que tienen grandes jugadores”, aseguró Varela. Por la misma línea, Piquerez afirmó que Inglaterra es “el país donde nació el fútbol” y que el encuentro enfrentará a “dos selecciones históricas” en “uno de los estadios más históricos del mundo”. “Es un partido de peso, adelanta lo que va a ser el Mundial”, añadió.

Con respecto a la preparación para el partido, los jugadores comentaron que están trabajando con videos sobre los rivales, para así preparar “algunos movimientos: cómo deberíamos presionar, cómo deberíamos salir jugando”, comentó Varela. Sobre los entrenamientos en cancha, el lateral de Flamengo contó que “se trabajó más que nada con pelota, la salida, que nos estaba costando. Se trabajó lo mismo [que en convocatorias anteriores], pero se profundizó en lo que nos estaba yendo mal. Esperamos poder demostrarlo contra Inglaterra”.

Ante el extraordinario momento que está viviendo Federico Valverde a nivel de clubes, donde es capitán de Real Madrid y últimamente desató su fase goleadora, Varela comentó que “la calidad que tiene Fede nos enorgullece, nos deja muy en alto a los uruguayos”. Por esa misma línea, Piquerez dijo que Valverde viene mostrando un nivel alto hace tiempo y que “es de los mejores del mundo”.

“Tenemos que intentar aprovecharlo ahora que lo tenemos cerca, tratar de potenciarlo. El juego de él siempre hace que el juego de los demás sea más fácil. Hay que tratar de aprovecharlo al máximo, está con la flechita para arriba, le sale todo”, indicó el lateral de Palmeiras.

Durante la conferencia también hubo tiempo para hablar del retorno a la selección de Fernando Muslera, que estuvo ausente durante cuatro años. En primera instancia, el experimentado golero no tuvo lugar en las convocatorias de Bielsa y parecía seguro que ya no tendría más oportunidades de vestir la camiseta de la selección. Sin embargo, a pocos meses del Mundial, Bielsa volvió a citar al veterano arquero. Para Varela, con la vuelta de Muslera, “gana Uruguay”, por “todo lo que puede sumar para el equipo”. “Estamos contentos con su llegada y esperamos que pueda ir al Mundial”, afirmó.

Sobre el cierre, los futbolistas fueron consultados sobre las posibilidades de Uruguay de ganar la Copa del Mundo. Piquerez manifestó que “todo el mundo sueña con ser campeón; sin ese sueño todo es más difícil”. Varela complementó argumentando que “Uruguay tiene jugadores de mucha calidad, pero sabemos que es muy difícil ganar un Mundial. Creo que Uruguay tiene que ir partido a partido: primero la fase de grupos y después, en la recta final, ir apretando, dando lo mejor para dejar a Uruguay donde se merece. Creo que este plantel tiene jugadores de jerarquía como para hacer un buen papel”.