Un hincha sostiene una bandera del exentrenador de Leeds Marcelo Bielsa durante un partido de la Premier League, en Elland Road, en Leeds, el 21 de marzo.

El entrenador de la selección uruguaya habló en conferencia de prensa antes del encuentro amistosos del viernes y afirmó que no ignora la calidad de los jugadores rivales, pero “cree mucho en los jugadores nuestros y lo que podamos hacer como fuerza colectiva”

Previo al partido de la selección uruguaya ante Inglaterra en Wembley, el entrenador de la celeste, Marcelo Bielsa, brindó una conferencia de prensa en el hotel londinense The Grove, donde se está hospedando el combinado uruguayo. En esta instancia, en la que estuvo presente la diaria, Bielsa habló sobre qué espera del partido contra el equipo inglés y se refirió a los últimos meses de preparación de cara al Mundial, que se disputará en junio.

Consultado sobre los objetivos que tiene la selección uruguaya con respecto a la máxima competencia de selecciones, Bielsa respondió que “si uno plantea objetivos desproporcionados, no está bien, y si uno plantea objetivos poco ambiciosos, tampoco está bien”. Aunque en principio la respuesta suene ambigua, el entrenador explicó que hay una serie de factores, vinculados a los dos meses de competencia que quedan a nivel de clubes, que hacen difícil poder anticipar cuál será el escenario en el que se encontrarán los jugadores que participarán en la competición.

“De aquí al 20 de mayo hay dos meses, es un sector de la competencia anual donde se resuelven muchas cosas importantes a nivel de clubes; el escenario final que se produzca alrededor de los jugadores que potencialmente pueden formar parte del plantel definitivo es muy condicionante. Creo que es para bien, y nos va a dar la medida de lo que hay que corregir. Hay que valorar descanso, entrenamiento, salud. Hay una gama de factores que deben ser tenidos en cuenta”.

Bielsa sobre Federico Valverde

El entrenador también fue consultado sobre la actualidad de Federico Valverde. El capitán de Real Madrid está pasando un momento muy bueno a nivel de clubes, con rendimientos muy altos y una destacable contribución goleadora.

“Siempre fue un jugador muy destacado, con una actualidad deportiva valiosa”, comentó. A eso añadió que ha mostrado una gran polifuncionalidad, ya que “ha jugado de volante interior, a veces de lateral y a veces de wing. Es muy difícil que Valverde ignore cómo resolver situaciones en distintas partes del campo porque es un jugador muy dinámico”.

Marcelo Bielsa, durante la conferencia de prensa en Watford, el 26 de marzo, en Londres. Foto: Henry Nicholls, AFP

El equipo inglés

Con respecto a la selección inglesa, su entrenador, el alemán Thomas Tuchel, decidió convocar un total de 35 futbolistas para esta doble fecha. Sin embargo, para el partido con Uruguay no estarán disponibles 11 futbolistas del total de la convocatoria. La gran mayoría de ellos, entre los que se encuentran jugadores como Declan Rice, Bukayo Saka y Harry Kane, fueron muy utilizados por el entrenador en los últimos partidos de la selección inglesa. Ante estas ausencias, está previsto que Tuchel pruebe alinear un equipo con jugadores que no han tenido tantos minutos en la selección, con el objetivo de que tengan rodaje ante un rival fuerte como Uruguay.

Consultado sobre esta situación, Bielsa respondió que los jugadores de los que dispone la selección de Inglaterra “son todos muy conocidos” y que, “más allá de los intérpretes”, los dirigidos por Tuchel tienen un estilo muy definido. “Hay para cada posición dos o tres jugadores; las diferencias en la mayoría de los puestos no son notorias. Hay mucha similitud”, apuntó.

En conferencias de prensa, Tuchel sugirió que buscará que el estilo de juego de la selección inglesa sea parecido al que se juega en la Premier League. Habló de implementar un estilo directo, específicamente con pelotas largas desde el saque de meta, presión alta y grandes esfuerzos físicos. Con respecto a esto, Bielsa planteó que “Inglaterra no es especialmente un equipo en la actualidad que desarrolle su juego uniendo el equipo con pelotas largas a sus delanteros”, y que posee jugadores adecuados para manejar la pelota.

“El entrenador y su perfil, la Premier [League] y su perfil generan una conjunción de ideas reconocible. Nosotros estamos en condiciones de resolver los problemas defensivos que puede presentar el ataque inglés y tratar de imponer los recursos que tenemos para atacar”.

En ese sentido, el entrenador argentino valoró que “competir contra un representativo inglés, por los antecedentes de la historia del fútbol inglés y por el tipo de competencia en que participan el 90% de sus jugadores, siempre es una prueba que, para ser resuelta, exige lo mejor de nosotros. Creo que estamos en condiciones de competir en excelentes posibilidades; nunca ignoro lo que significan los rivales, sobre todo cuando son jerarquizados, pero también creo mucho en los jugadores nuestros y lo que podamos hacer como fuerza colectiva”. “Prefiero que los juegos en los que participamos reclamen lo máximo de nosotros. Jugar contra los mejores me entusiasma”, añadió.