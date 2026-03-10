Aguada le ganó de locatario a Peñarol y Hebraica y Macabi venció de visitante a Defensor Sporting; hoy hay tres partidos.

La noche del lunes tuvo dos partidos por la liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, pero los cimientos se movieron unos minutos antes de que la pelota fuera al aire, cuando salió el fallo por los incidentes que protagonizaron hinchas de Unión Atlética en el club Malvín varias horas después de terminado el clásico que se disputó en el Palacio Peñarol, donde el playero ganó y se metió en la parte alta, mandando a su rival de barrio a la reclasificación.

El Tribunal de Penas sancionó al azulgrana con una quita de cinco puntos, cuatro cierres de cancha -que son redimibles y la institución pagará para poder seguir jugando de locatario- y el pago de 20.000 unidades indexadas.

Esto aleja muchísimo a Unión Atlética de llegar a los playoffs y lo involucra directamente en la lucha por mantener la categoría. Tras conocer el fallo, la institución de Nuevo Malvín emitió un comunicado.

Ganaron Aguada y Hebraica y Macabi

Aguada le volvió a ganar a Peñarol en el choque de candidatos. Fue 86-80 en el escenario rojiverde. El locatario dominó el encuentro, pero el carbonero tuvo reacciones que le permitieron empatar en el tercer cuarto y pasar en el último. La mano en llamas de Donald Sims y un buen cierre de Juan Santiso le dieron el triunfo al aguatero.

Sims con 22 puntos -18 en el segundo tiempo- y Earl Clark con 15 sobresalieron en el ganador; Santiago Véscovi anotó 16 unidades, bajó 6 rebotes y dio 5 asistencias, pero no le alcanzó al carbonero.

En el gimnasio de Welcome, Hebraica y Macabi superó 90-87 a Defensor Sporting en un resultado final que no marca la diferencia que hubo en la cancha durante varios lapsos del encuentro, donde los dirigidos por Leonardo Zylbersztein llegaron a tener 19 puntos de ventaja.

Myke Henry con 23 puntos y 10 rebotes fue el mejor del ganador, mientras que Elijah Weaver convirtió 25 tantos en el fusionado. El triunfo le sirvió a Hebraica para afianzarse en el segundo lugar y descontarle una unidad a Peñarol.

Posiciones Liguilla

| Peñarol* | 19 | 4 | 40 | | Hebraica | 15 | 8 | 38 | | Aguada* | 16 | 7 | 35 | | Defensor Sp. | 12 | 11 | 35 | | Nacional | 14 | 8 | 34 | | Malvín* | 14 | 8 | 34 | * Quita de dos puntos. ** Quita de cuatro puntos.

Reclasificación: tres partidos el martes con condimentos especiales

La quita de puntos entreveró la tabla y deja dos partidos de la segunda fecha para alquilar balcones. Uno clave será entre Goes y Cordón en la Plaza de las Misiones. El albiceleste viene de ganar y visitará al rival al que debe dar caza. Ese encuentro será a las 20.15 en el escenario goense.

A la misma hora, Unión Atlética intentará revertir el mal momento ante el necesitado Welcome y salir de la zona roja que parecía olvidada. El encuentro irá solo con público azulgrana.

A las 21.15 se disputará un partidazo en el Prado entre Urunday Universitario y Biguá, pese a que el encuentro perdió valoración; al salir Unión Atlética de la pelea, son dos equipos que se encaminan a reclasificar a playoffs.

Posiciones Reclasificatorio

| Biguá | 12 | 11 | 35 | | Urunday | 9 | 13 | 31 | | U. Atlética* | 11 | 12 | 29 | | Goes | 6 | 16 | 28 | | Welcome | 4 | 19 | 27 | | Cordón | 4 | 19 | 25 | * Quita de dos puntos. ** Quita de cinco puntos.