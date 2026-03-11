Welcome y Cordón tienen muy difícil su permanencia en la Liga Uruguaya; Biguá ganó y se encamina a reclasificarse a playoffs.

Tras la quita de cinco puntos a Unión Atlética, que movió cimientos en la tabla de posiciones, se jugó una fecha clave en el reclasificatorio. Si bien fue la segunda, quedaron varias cosas encaminadas a falta de ocho partidos.

Biguá amplió diferencias en la cima con su triunfo de visitante ante Urunday Universitario y se va derechito a la reclasificación para playoffs. Los de Villa Biarritz ganaron 84-79 en un partido que dominaron de principio a fin, pero no pudieron despegarse, hasta llegar a un final cerrado. Jhery Matos fue la gran figura con 19 puntos, acompañado por los gurises de las formativas: Matías Espinosa anotó 18 y Thiago Rodríguez 10. En el perdedor, el mejor fue Bruno Curadossi, que levantó el nivel de su equipo cuando estuvo en cancha y estuvo cerca del triple doble con 10 tantos, 8 rebotes y 8 asistencias. El máximo anotador fue el debutante Randy Rickards con 15 unidades.

Unión Atlética le ganó a Welcome 104-91 con todos sus titulares anotando diez puntos o más. Volvieron a brillar los extranjeros Quatarrius Wilson y Christian Alaekwe con 23 puntos cada uno. El azulgrana escapó rápido de la posición incómoda en la que lo colocó el fallo del Tribunal de Penas e irá en busca de la reclasificación.

Los de Parque Rodó quedaron muy complicados en el descenso producto de que Goes venció de locatario a Cordón, 94-87, y estiró la diferencia en la franja de la zona roja. El albiceleste necesita un milagro para mantener la categoría ya que quedó a cinco puntos del misionero, con ocho por jugar. Justin Strings, con 24 unidades, fue la figura de la noche, bien acompañado por Emiliano Bonet, que anotó 18 tantos.

Arriba y abajo

Esta semana habrá más actividad de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Por la liguilla, el jueves, Malvín recibirá a Hebraica y Macabi a las 20.15, mientras que Peñarol chocará con Defensor Sporting a las 21.15 en el Palacio.

El viernes habrá tres encuentros por el reclasificatorio. A las 20.15 Urunday Universitario recibe a Welcome y Biguá a Cordón, y a las 21.15 se jugará un partidazo entre Goes y Unión Atlética, en el que da la sensación de que el que pierda se aleja definitivamente de su chance de ingresar a playoffs.

Posiciones Reclasificatorio

PG PP PTS Biguá 13 11 37 Urunday 9 14 32 U. Atlética** 12 12 31 Goes 7 16 30 Welcome 4 20 28 Cordón* 4 20 26

* Quita de dos puntos.

** Quita de cinco puntos.