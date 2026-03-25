Canal 5 y Antel TV transmitirán 32 partidos de la Copa del Mundo, y se informó el equipo que participará en las emisiones.

Se presentó el equipo de periodistas de los Medios Públicos que estarán a cargo de la cobertura del Mundial 2026 en los 32 partidos que emitirán Canal 5 y Antel TV, entre los que estarán incluidos el juego inaugural, la final y todos los encuentros que dispute Uruguay.

La conferencia de prensa contó con la participación de autoridades gubernamentales, como el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahia, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, Erika Hoffmann, presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, y el presidente de Antel, Alejandro Paz.

Los periodistas

El equipo periodístico estará integrado por Mario Bardanca, José Carlos Álvarez de Ron, Gonzalo Delgado, Santiago Díaz, Martín Franco, Jorge Señorans, Santiago Castro, Martín Franco, Nicolás Pérez, Camila Antognazza, Sofía Umbre, Facundo Castro, Diego Domínguez, Jorge Parietti, Andrés Pittier y Martín Garbarino, entre otros.

Las transmisiones de los 32 partidos serán gratuitas y se emitirán por televisión abierta, en exclusiva a través de la pantalla de Canal 5, así como en sus señales de cable y en la plataforma Antel TV.

En la presentación se subrayó el rol de los medios públicos para democratizar los contenidos de interés general y facilitar el acceso. Se combina inversión pública y privada con un uso eficiente de los recursos. En esa línea y en el marco del convenio entre UTU y Secan, Canal 5 recibirá a 15 estudiantes de áreas vinculadas a la comunicación, el audiovisual y oficios asociados como maquillaje, peluquería y vestuario, quienes realizarán pasantías curriculares siendo parte del equipo.

Martín Franco, uno de las figuras del canal en deporte, contó: “El equipo está muy entusiasmado con este desafío; es heterogéneo, demuestra la apertura de las autoridades del canal para buscar un equipo profesional, que une a gente con mucha experiencia con gente nueva”.

Mario Bardanca, en tanto, expresó: “En la cancha los protagonistas son muchachos surgidos de lugares postergados y el Mundial los pone en foco de atención. Nosotros tenemos la posibilidad de relatarlos y narrarlos, en un programa que será llevado adelante por un equipo que tiene una manera distinta de contar las cosas. Celebro que los medios públicos den este paso, que rompan una matriz establecida. Celebramos esta gran chance y los invitamos a todos del otro lado a ser parte”.

Camila Antognazza, una de las mujeres del proyecto, descató su alegría: “Para los jóvenes es muy lindo que nos den estas oportunidades y desafíos. Es y va a ser una gran experiencia aprender de todos ellos. Es también un orgullo ser quienes tengamos la responsabilidad de llevar este deporte, que une a los uruguayos, a cada rincón del país, con lo que pasa dentro y fuera de la cancha”.