El joven defensor, recién llegado al filial del Barça, fue convocado por el técnico alemán para sumarse a las prácticas del plantel principal ante la plaga de lesiones.

El juvenil Patricio Pacífico, reciente incorporación del Barça Atlètic, filial del FC Barcelona, fue convocado por el técnico del equipo principal, Hansi Flick. El estratega alemán decidió darle una oportunidad en los entrenamientos culés buscando alternativas inmediatas ante la preocupante acumulación de lesionados en la defensa, que condicionan la planificación del técnico para la intensa agenda que se le viene.

Con 19 años, surgido en Defensor Sporting y con pasaje por la selección juvenil de Uruguay, el polifuncional defensor izquierdo llegó a tierras catalanas en enero mediante un préstamo con opción a compra. Si bien todavía no ha sumado minutos oficiales con el filial, su potencial físico y la necesidad del equipo motivó al cuerpo técnico a citarlo para verlo de cerca en una práctica junto con las estrellas de la institución.

El llamado surge dentro de una coyuntura compleja de los blaugranas: en defensa las alarmas se encendieron tras confirmarse que Jules Koundé y Alejandro Balde sufrieron lesiones musculares significativas, que los dejan afuera de las canchas para las próximas cuatro semanas de competición oficial. Ambos, los laterales titulares del equipo, se perderán choques clave de LaLiga contra Athletic, Sevilla y Rayo Vallecano –Barcelona lidera el torneo español con 64 puntos, cuatro más que Real Madrid–, además de la llave de octavos de final de Champions League contra el Newcastle inglés. El retorno de ambos se proyecta recién para inicios de abril, coincidiendo con la visita al Atlético de Madrid.

El rompecabezas de Flick no termina ahí, porque a estos jugadores hay que sumarles las ausencias de Frenkie de Jong, Gavi, Andreas Christensen –otro defensa– y el goleador polaco Robert Lewandowski. Este panorama ha forzado al entrenador a recurrir de forma sistemática tanto a la Masía, la cantera de Barcelona, como al filial para dar forma a sus entrenamientos. Por eso apareció Pacífico, aprovechando la oportunidad en el primer equipo. El ex Defensor es visto como un proyecto de gran proyección debido a su polivalencia, pudiendo actuar de central o lateral zurdo, por su potencia física y el buen juego aéreo.

Si bien su ascenso al entrenamiento con el equipo principal fue más bien una necesidad de observación, el nombre de Pacífico está arriba de la mesa en la Ciudad Deportiva.