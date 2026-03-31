Etapa 6 Paysandú - Tacuarembó, sobre 174,6 km de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay, el 31 de marzo.

El tacuaremboense cerró de forma notable para coronarse con su gente; Lucas Gaday sigue dominando la tabla general.

Se disputó la durísima sexta etapa de la Vuelta Ciclista, con recorrido de Paysandú a Tacuarembó. Tuvo 174,6 kilómetros de recorrido, con sol a pleno, siendo una de las carreras más largas de la competencia.

Ganó Mateo Mascarañas, hijo del histórico Richard. Con 22 años se impuso por primera vez en esta temporada, generando una fiesta en la llegada, en su ciudad, donde conoce todos los recovecos.

Fue una carrera con cinco ciclistas escapados durante grandes lapsos. Pero faltando 30 kilómetros aproximadamente, en la entrada a Tacuarembó, el pelotón le dio caza a los fugados, y se convirtió en un cierre electrizante.

Mascarañas, del Alas Rojas de Santa Lucía, fue profeta en su tierra. En el epílogo sacó diferencias haciendo gala del conocimiento del lugar. Se impuso con 04:13:29; a cuatro segundos, llegó Joao Pedro Rossi, de Localiza Meoo / Swift Pro Cycling, y a nueve segundos del líder, apareció Juan Caorsi, de Armonía Cycles.

No hubo cambios en la tabla general, donde los tres candidatos siguen firmes en la pelea de la consagración. Lucas Gaday, de Dolores Cycles, es el que manda, seguido por Pablo Bonilla, del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré, y Alejandro Quilci, del Alas Rojas de Santa Lucía.

Miércoles doble

El miércoles tendrá dos etapas que marcarán la recta final de la competencia. A las 9.00, se correrán 84,5 kilómetros entre Melo y Río Branco, mientras que a las 16.00 será la contrarreloj, donde se recorrerán poco más de 19 kilómetros hasta la Laguna Merín.

Para que existan cambios en la general, los contrarrelojistas deberán evidenciar ventajas en la tarde, para ir por todo en las últimas cuatro etapas que se disputarán entre jueves y domingo.