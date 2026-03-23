Esto se dio en el marco de un convenio entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Gobierno de Canelones.

Se firmó un acuerdo entre el gobierno de Canelones y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para la construcción de la primera cancha híbrida del país, que será fundamental para la preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026 y quedará a futuro para su utilización en el Complejo Celeste.

Una cancha híbrida mezcla césped natural y sintético. En este caso puntual, se colocará “una malla de césped sintético que tiene una separación más amplia entre las capas del material que si fuera toda sintética, lo que permite que dentro de esos espacios que se generan nazca gramilla natural y se genere una mezcla que dota de más dinamismo el movimiento de la pelota, tal cual sucede en las canchas donde hoy se juega el fútbol de élite mundial”.

Como contraparte, la AUF se comprometió a disponer del Complejo Celeste para “la comunidad, brindar entradas a instituciones de baby fútbol para cuando juegue la selección mayor, capacitación de niños por parte del cuerpo técnico de las selecciones nacionales y un vínculo abierto de forma permanente”.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, dijo en su oratoria que este acuerdo: “supone un eslabón clave en lo que se viene para los intereses del fútbol en el Uruguay porque lo dejaría al país con instalaciones de primer nivel que le permitirán a todas las categorías de la selección prepararse y desarrollarse de la mejor manera”.

A su vez, el director general de deportes de Canelones, Luis de Melo, subrayó que este acuerdo “permite tener una contrapartida, a través de clubes o escuelas podemos traer niños y niñas del resto del departamento a participar de este lugar. Nosotros podemos aterrizar programas en el Complejo Celeste, que es hermoso, con los técnicos que tienen, es un camino muy importante”.