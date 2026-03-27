Miramar visita a Paysandú este viernes para abrir la tercera fecha, en la que se destacan los encuentros entre Colón y Rentistas en el Palermo, y Plaza Colonia con River Plate en el Parque Prandi.

La Segunda División Profesional disputará la tercera fecha del torneo Competencia a partir del viernes cuando se enfrenten en Paysandú Miramar Misiones, y el equipo local por la Serie B. Los Monos de Villa Dolores perdieron en su debut con Plaza Colonia en la segunda fecha, tras haber tenido libre en la primera. El equipo de Eduardo Acevedo, de todas maneras, vio las armas sobre la mesa para volver a ser protagonista. Paysandú, tuvo fecha libre, lo que le vino al pelo tras la salida de Emiliano Alfaro de su cargo de entrenador. Es cierto que el equipo perdió en la primera fecha, pero el técnico alegó motivos personales para su desvinculación. En Paysandú debutará el argentino Pablo Marini, ex Montevideo City Torque, como director técnico.

Entrada la noche del viernes, La Luz recibirá a Huracán del Paso de la Arena en el Parque Palermo por la Serie A. La Luz, con todos sus jugadores a la órden, viene de dos empates, el último sin goles contra Fénix y el primero 1 a 1 con Tacuarembó. Huracán por su parte, equipo que dirige Martín Siri, también arrastra dos empates en el inicio del torneo. Los dos con igual resultado de igualdad en un gol, frente a Atenas, y frente a Uruguay Montevideo. Siri no contará con Keiner Perez, Dylan Flores y Joaquin Gomez, lesionados.

El sábado desde las 15 horas por la Serie B, también en el Palermo, Colón recibe a Rentistas, que empató 1 a 1 con River Plate en el cierre de la segunda etapa. De esta manera el equipo del Pato Carlos Sánchez, es otro de los que cosechó dos empates. Colón derrotó a Paysandú en la primera jornada, y empató sin goles con Oriental en la segunda. También por la Serie B, cierran la jornada sabatina, Plaza Colonia y River Plate que jugarán en el Parque Prandi.

El domingo se juegan dos partidos por Serie A. Son los que disputarán Atenas, que viene de sufrir una goleada en manos de Cerrito en el debut del albiverde, frente a Uruguay Montevideo, que parece encontrar solidez con sus líderes en cancha Maxi Lombardi y el Toco Luis Maldonado. Sobre la caída de la tarde en el norte del país, Tacuarembó recibirá a Cerrito que pisó fuerte en el arranque del 2026.

Vale recordar que los ganadores de cada Serie, juegan la final del torneo Competencia. El campeón es premiado con un cupo en playoffs por el tercer ascenso, en caso de que no logre un premio mayor por la tabla anual, o no alcance a clasificar por la acumulada.