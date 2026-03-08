Esperanza Pizarro consiguió la igualdad en los descuentos, en el segundo amistoso disputado frente a las locales por fecha FIFA.

Uruguay y Ecuador empataron en el segundo encuentro amistoso disputado el sábado en el Chubb Arena de Quito, en el marco de las fechas FIFA. En el partido anterior, disputado el miércoles 4, la selección uruguaya femenina había derrotado a las ecuatorianas 3-2. El sábado, el equipo dirigido por Ariel Longo igualó 1-1 en los descuentos, luego de empezar perdiendo con gol de Nayeley Bolaños. Uruguay, pese a buscarlo, no encontró el gol hasta pasados los 90 minutos, en los pies, cuando no, de Esperanza Pizarro, la delantera de Deportivo La Coruña. Gol no, golazo: Belén Aquino inició el contragolpe por la derecha, Wendy Carballo pivoteó como 9 y habilitó a la izquierda para la entrada de Pizarro, que amagó en el área, desparramó a su marca y fusiló a la arquera.

Uruguay paró como titulares a Agustina Sánchez en el arco, Laura Felipe –la jugadora de Cruzeiro que cumplió 50 partidos con la camiseta de la selección uruguaya–, Sofía Ramondegui, Fátima Barone, Juliana Viera, Wendy Carballo, Ximena Velazco, Pamela González, Solange Lemos, Aquino y Pizarro. Vale recordar que de las 23 jugadoras convocadas solo tres participan en el torneo uruguayo (Josefina Villanueva, en Nacional, y Manuela Olivera y Agustina Gómez, ambas de Liverpool) y las otras 20 juegan en ligas extranjeras.

El entrenador Ariel Longo realizó algunos cambios en el entretiempo y a lo largo del complemento para buscar el partido y probar variantes de cara a la recta final de la clasificación al Mundial de Brasil 2027. Ángela Gómez, Fátima Traversaro y Camila Baccaro suplantaron a Viera, Ramondegui –que estaba amonestada– y Felipe. Diez minutos después, Agustina Gómez suplantó a Velazco y Sofía Oxandabarat a Carballo.

La selección uruguaya femenina se prepara para la recta final en la clasificación al Mundial de Brasil 2027. Los partidos en Quito, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, de alguna manera simularon los 3.400 metros de Cuzco, donde jugará su próximo partido frente a las incaicas, y los 4.000 de El Alto, donde enfrentará a Bolivia. El partido con Perú será el próximo 10 de abril, el 14 enfrentarán a Bolivia. El último partido de la celeste será en su casa del Centenario frente a Chile el 18 del mismo mes. Uruguay está octavo en la tabla de posiciones con dos empates en tres partidos. Es cierto que pudo haber ganado cualquiera de los tres encuentros. El torneo, que lidera Venezuela con ocho puntos, seguida de cerca por Argentina y Chile con siete unidades, por primera vez funciona como eliminatoria sudamericana: campeonas y subcampeonas clasificarán directo al Mundial de Brasil, mientras que las que terminen en tercer y cuarto lugar irán a un repechaje intercontinental.