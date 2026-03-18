El torneo se disputará en Paraguay del 3 al 19 de abril; siete selecciones clasifican al Mundial.

El Sudamericano sub 17 de fútbol masculino está a la vista, el torneo se disputará en Paraguay del 3 al 9 de abril. De las diez selecciones participantes, siete clasificarán al Mundial de la categoría que va este año, en principio en Qatar, aunque los conflictos sociales en Medio Oriente podrían cambiar la sede.

El campeonato del mundo será de 48 equipos, al igual que el de mayores, y hasta el momento tienen boleto asegurado Qatar –anfitrion–, Costa Rica, Estados Unidos, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y Fiyi. Restan jugar las clasificatorias de América del Sur, Europa, África y Asia.

La ilusión celeste

Uruguay hizo una extensa preparación al mando de Ignacio González con varios partidos amistosos. El torneo tendrá un formato de dos series de cinco selecciones, en las que solo los últimos quedarán fuera de toda competencia. Los dos primeros de cada serie serán los semifinalistas y los cuatro seleccionados serán los primeros clasificados al Mundial. Terceros y cuartos de los grupos juegan entre sí con los ganadores, consiguiendo el cupo, y los perdedores jugarán un partido más para clasificar al séptimo mundialista.

El entrenador de la categoría dio a conocer en las últimas horas la nómina de convocados para el Sudamericano, con 23 jugadores.

Arqueros: Luis Machín (Nacional), Augusto Sánchez (Nacional), Mateo Díaz (Peñarol). Defensas: Gabriel da Silva (Peñarol), Lautaro Muñiz (Nacional), Ezequiel Fernández (Peñarol), Dylan Mora (Nacional), Dahel Guedes (Peñarol), Anderson Luz (Montevideo City Torque), Felipe de León (Nacional), Dante Rodella (Nacional). Mediocampistas: Bruno Bueno (Nacional), Ramiro García (Nacional), Facundo Rodríguez (Montevideo City Torque), Pablo Barreiro (Liverpool), Lautaro Blengio (Wanderers), Emiliano Haller (Montevideo City Torque), Thiago Brizuela (Liverpool). Atacantes: Nicolás Scotti (Defensor Sporting), Vicente Pesce (Paysandú FC), Alan Soares de Lima (Defensor Sporting), Thiago Mora (Boston River), Juan Gancheff (Boston River).

Foto: AUF

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