Previo a la largada, el 26 de marzo, en la Intendencia de Montevideo.

Comenzó la Vuelta Ciclista con un promedio altísimo de velocidad, donde los candidatos no se sacaron grandes diferencias.

Comenzó la Vuelta Ciclista del Uruguay, la carrera que tendrá 11 etapas y oficializará el arranque del año cuando el último competidor cruce la meta el domingo de Pascuas.

A puro pedal, 134 participantes comenzaron la caravana desde la explanada de la Intendencia de Montevideo hasta el parque Capurro, y desde ahí recorrieron 135 kilómetros hasta San José de Mayo, la capital maragata.

Foto: Alessandro Maradei

Fue una etapa sumamente intensa, con 44,5 kilómetros de promedio en la velocidad, un nivel sorpresivamente alto. Los candidatos no se sacaron grandes diferencias. Se impuso Leonel Rodríguez, del Club Náutico y de Pesca de Boca del Cufré. A cuatro centésimas cruzó la meta Matías Presa, del Club Ciclista Cerro Largo, y a seis centésimas del líder arribó Germán Fernández del Dolores Cycles.

El ganador de la primera etapa tendrá el honor de lucir este viernes la malla oro, que cumple su 75° aniversario, desde que fue incluida en la Vuelta de 1951 para distinguir al líder de la competencia.

La segunda carrera es la más larga de todo el certamen; unirá San José con Paso de los Toros, en un recorrido de 198,7 kilómetros.

Foto: Alessandro Maradei

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