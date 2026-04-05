Wanderers y Progreso se hunden en la tabla del descenso, Central Español dio el batacazo y Juventud de Las Piedras y Danubio cesaron a sus entrenadores.

La décima fecha del Apertura de la Primera División dejó mucha tela para cortar con el fútbol disputado entre viernes y domingo. La etapa fue particular, ya que los cinco equipos que permanecen en torneos internacionales comenzarán a jugar la doble competencia esta semana.

Bien arriba

Racing le ganó 2-1 a Juventud de Las Piedras en Sayago; Felipe Álvarez y Felipe Cairus anotaron de pelota quieta para los locatarios, mientras que Fernando Mimbacas descontó para la visita. La escuelita aguantó el resultado en el complemento y se quedó con tres puntos de oro para seguir ilusionado con el título. La institución pedrense tomó la decisión de echar al entrenador Sebastián Méndez previo al debut en la Copa Sudamericana.

Peñarol le ganó 2-0 a Progreso con doblete de Luis Angulo. El carbonero fue muy superior, hubo mayor diferencia en el juego que en el resultado. El equipo de Diego Aguirre generó muchas situaciones; una de las buenas noticias fue el retorno de Abel Hernández. El equipo de La Teja solamente ganó un encuentro y está penúltimo tanto en el Apertura como en el descenso, muy complicado para mantener la categoría.

Yendo al partido, Peñarol lo resolvió en el primer tiempo y administró la ventaja en el segundo, aunque tuvo varias chances para aumentar en el complemento, frustradas por malas definiciones y por un par de buenas intervenciones de Andrés Mehring, el arquero del gaucho.

Progreso nunca hizo pie en el partido, dio muchas facilidades en defensa y no encontró los caminos para el ataque. Sebastián Britos, que fue titular en el arco carbonero a la espera del debut por Copa Libertadores –torneo en el que Washington Aguerre arrastra una suspensión–, casi no fue exigido. Progreso tiró una vez al arco en el primer tiempo, desde afuera y sin peligro, y armó una buena jugada ya sobre el final del juego, que Facundo de León definió de zurda y que contuvo bien Britos.

El tercero en discordia es Deportivo Maldonado. Los fernandinos vencieron 2-0 a Liverpool en el Parque Viera y alcanzaron los 19 puntos, quedando a cuatro del puntero. Maximiliano Noble, uno de los goleadores del campeonato, puso el primer gol cuando iban 39 del primer tiempo: fue un toque de magia, sutil, colocado a contrapié de Martín Campaña, y fue un premio a la efectividad, también, porque en el primer tiempo la mayoría de chances había sido de los negriazules, que carecieron de puntería y antes de irse al descanso el rival les pagó con ese gol.

En el complemento pareció que el viento soplaba a favor de Liverpool, porque al minuto de juego fue expulsado Hernán Petryck y el Depor quedó con uno menos. Pero no, sucedió prácticamente lo mismo que en los primeros 45: el negriazul iba, merodeaba el área de los fernandinos, pero no lograba meterla. Maldonado, por el contrario, sacó varios contragolpes de peligro, uno de ellos, el que definió Juan Martín Ginzo para el 2-0.

Después, con media hora por delante, Liverpool fue. Pero no tuvo claridad. Terminó amontonando hombres en el área, abusó de centros cruzados, anunciados, fáciles para el corte del arquero o el despeje de los defensores, y prácticamente no tuvo chance de descontar. Ofuscado, molesto por el trámite adverso, el negriazul se diluyó en una inoperancia.

Escapando al descenso

El gran batacazo de la fecha lo dio Central Español, que ganó 1-0 en el Gran Parque Central con gol de Franco Muñoz en complicidad con Ignacio Suárez, que no actuó de la mejor forma en la incidencia. El palermitano había sumado cinco encuentros sin ganar, pero metió dos triunfos consecutivos que lo meten en la pelea por el Apertura y lo alejan en la tabla de promedios. Nacional se despidió temprano de la pelea por el torneo corto y perdió el invicto desde la llegada de Jorge Bava.

En cuanto al fútbol, el palermitano aguantó un partido bravo el viernes santo en el Gran Parque Central y logró tres puntos valiosísimos. Nacional dominó el trámite a lo largo de los 90 minutos, pero el juego no fluyó en el equipo de Bava, que no tuvo profundidad para llegar con claridad al arco defendido por el brasileño Rodolfo. El veterano arquero, referente de este equipo de Pablo de Ambrosio y protagonista en dos ascensos, fue figura de todos modos: descolgó con seguridad varios centros peligrosos y tapó todas las que fueron al arco, muchas de ellas tiros desde afuera, porque el palermitano jugó todo el partido con el bloque bajo y compacto para cerrarle los caminos al ataque tricolor.

Así, las más peligrosas del bolso fueron con pelota quieta o tiros de media y larga distancia. Agustín Rogel, que entró de titular en la zaga por el juvenil Tomás Viera –con una molestia muscular–, ganó en el primer palo antes de los diez y casi abre la cuenta para Nacional, pero el cabezazo se fue afuera por muy poco. Nicolás Lodeiro y Luciano Boggio, muy activos, intentaron conectarse y consiguieron algunas de las aproximaciones más peligrosas del tricolor. Ambos probaron desde afuera con buenos disparos, contenidos por Rodolfo. También Tomás Verón Lupi, que alternó buenas y malas, le pegó de afuera sobre el final del primer tiempo, de volea después de pararla de pecho: era un golazo, pero otra vez estuvo la gran respuesta de Rodolfo Alves.

Cerro sumó un triunfo vital al ganarle 1-0 a Defensor Sporting en el Tróccoli con gol de Brahian Alemán en el cierre del partido, para torcer un trámite que iba de forma inminente al empate sin goles. El albiceleste descontó puntos sobre Danubio, rival al que debe alcanzar para salir de la zona roja. En el violeta está en duda la continuidad de Román Cuello.

Boston River abrió la fecha goleando 4-1 a Wanderers en Florida; el sastre comenzó a salir de la parte baja del Apertura para mezclarse entre los que buscan cupos en copas internacionales para 2027. El bohemio continúa último en el descenso, fue expulsado Nicolás Olivera y no estará frente a Racing. Yair González en dos oportunidades, Alexander González y Francisco Bonfiglio anotaron los goles del ganador; Facundo Labandeira anotó para los montevideanos.

Repartieron puntos

Montevideo City Torque se lo empató en la hora a Danubio en Maroñas, Eduardo Agüero puso el tanto que definió el partido; Enzo Cabrera había puesto en ventaja al franjeado al final del primer tiempo. La directiva danubiana decidió cortar al técnico Diego Monarriz, quien había llegado esta temporada. Gustavo Matosas se hará cargo del plantel, tal cual lo hizo el año pasado.

Albion y Cerro Largo jugaron un partidazo el domingo de mañana, que terminó 2-2 en el Franzini. Álvaro López, de penal, puso el primero, pero el pionero se quedó con diez por la expulsión de Santiago Costa. El propio López, en contra, puso el empate y en el segundo tiempo Axel Pandiani lo dio vuelta para los arachanes. Cuando no se veía por ningún lado, hubo otro tiro desde el punto para el pionero, sancionado vía VAR, y otra vez López colocó la igualdad definitiva. Los dos engrosaron su promedio y siguen con cierta tranquilidad en esa zona.

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