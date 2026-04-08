Marcelo Weigandt, Malcom Braida y Tomás Aranda, el 7 de abril, en el estadio Claro Arena, en Santiago de Chile.

Boca, Cruzeiro y Liga de Quito ganaron de visitante; Independiente Rivadavia se impuso en su debut, y por el grupo de Nacional hubo empate entre Tolima y Universitario; hoy habrá seis encuentros.

Comenzó con todo la fase de grupos de la Copa Libertadores, que tiene a 31 jugadores uruguayos en equipos extranjeros; varios de ellos salieron a escena en el primer día de competencia.

En el gran partido del día, que tuvo el arbitraje de Gustavo Tejera, Boca Juniors venció 2-1 de visitante a Universidad Católica con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro; Juan Ignacio Díaz descontó para los chilenos. En el ganador, Miguel Merentiel fue titular y salió a los 71 minutos; Edinson Cavani, lesionado, no fue de la partida.

Por el mismo grupo, Cruzeiro se impuso 1-0 a Barcelona en Guayaquil, con gol de Matheus Pereira. Sergio Núñez estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó.

Independiente Rivadavia hizo historia

En su debut internacional, el equipo de Mendoza le ganó 1-0 a Bolívar con gol en contra del golero Carlos Lampe en el arranque del encuentro, tras una contra letal del conjunto locatario. En ambos equipos hubo titulares uruguayos, Leonard Costa jugó en Independiente Rivadavia y fue sustituido a los 68 minutos, mientras que Martín Cauteruccio estuvo hasta los 75 en la visita.

Por el mismo grupo empataron sin goles Deportivo La Guaira y Fluminense, pese a que el equipo brasileño fue muy superior. Agustín Canobbio jugó 67 minutos, mientras que Facundo Bernal y David Terans no estuvieron en la convocatoria.

Por la zona de Nacional también hubo igualdad sin emociones entre Deportes Tolima y Universitario, en resultado favorable para el tricolor. En la extrema altura boliviana, Liga Deportiva Universitaria de Quito le ganó en la hora a Always Ready, con tanto de Gabriel Villamil. En el ganador ingresó a los 81 Gian Franco Allala.

Hay seis partidos el miércoles, ¿qué uruguayos juegan y dónde verlos?

Nacional debutará ante Coquimbo Unido, del zaguero uruguayo Manuel Fernández; el partido de los tricolores se roba todas las miradas y se verá por la pantalla principal de ESPN. A la misma hora, Mirassol de Brasil recibe a Lanús, de Gonzalo Pérez. El encuentro será televisado por ESPN 7.

A las 21.00 Independiente Medellín recibe a Estudiantes de La Plata en el encuentro con más uruguayos del día; en el locatario estarán Salvado Ichazo y Enzo Larrosa, mientras que la visita cuenta con Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios; va por la pantalla principal de ESPN.

A las 21.30 debutan los dos grandes candidatos: Palmeiras, de Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez, visita a Junior de Barranquilla, de Mauro Silveira y Lucas Monzón, en juego que se verá por ESPN 2; mientras que Flamengo, de Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta, va a Perú para chocar con Cusco, en encuentro que va televisado por ESPN 7.

A las 23.00, también en tierras incaicas, habrá un lindo encuentro entre grandes de su país: Sporting Cristal, de Leandro Sosa, juega con Cerro Porteño, de Fabricio Domínguez, en la pantalla principal de ESPN.

Todos los encuentros también serán emitidos por la plataforma Disney+.