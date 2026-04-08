Sergio Blanco dirigirá por primera vez al pedrense, este jueves a las 19.00 en el estadio Centenario, ante Cienciano de Perú.

La primera semana de copas internacionales tiene el debut en fase de grupos de los equipos uruguayos. El último en salir a escena en la Copa Sudamericana será Juventud de Las Piedras, que el jueves a las 19.00 se enfrentará con Cienciano, de Perú, en el estadio Centenario.

El pedrense perdió ante Racing 2-1 el sábado por el Torneo Apertura; los malos resultados llevaron a que Sebastián Méndez fuera cesado como entrenador, y el lunes comenzó a trabajar Sergio Blanco, quien debutará en el torneo continental.

Si bien el presente de Juventud no es bueno en el certamen doméstico, con apenas 4 puntos en 30 disputados, fue destacada su participación en la fase previa de la Copa Libertadores, en la que eliminó a Universidad Católica de Ecuador y Guaraní de Paraguay, y luego perdió con Independiente Medellín, pero recaló en la Sudamericana.

Federico Barrandeguy, que se sigue recuperando de un esguince de rodilla, es una de las bajas de Blanco; el entrenador, con las pruebas de los entrenamientos de la semana, terminará de definir el equipo titular.

De los equipos uruguayos, Juventud parece ser el que tiene el rival más accesible en la primera semana, Cienciano, que el viernes le ganó 3-2 a ADT con tres goles de penal, dos de ellos convertidos por el uruguayo Alejandro Hohberg. Maximiliano Amondarain y Cristian Souza también fueron titulares, mientras que Gonzalo Falcón estuvo en el banco; Santiago Arias fue el único uruguayo que no entró en la convocatoria por un desgarro muscular. El equipo está segundo, a un punto de los dos líderes en la primera división peruana, y desde el martes está en Uruguay a la espera del encuentro copero.

En el devenir del grupo, que también integran Atlético Mineiro de Brasil y Academia Puerto Cabello de Venezuela, el primero es un partido clave, ya que el elenco peruano parece ser el rival directo para ir por la clasificación en el grupo, en el que los brasileños son claros favoritos al primer lugar.

La terna arbitral será ecuatoriana, encabezada por Bryan Loayza, acompañado en las líneas por Cristian Lescano y Ricardo Baren. El partido será televisado en exclusiva por Directv y la plataforma digital DGo.