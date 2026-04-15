Francis Amuzu celebra su gol con José Enamorado, el 14 de abril, ante Deportivo Riestra, en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre.

Audax Italiano dio el batacazo al vencer a Vasco da Gama en Brasil y Santos no pudo con Deportes Recoleta; hoy habrá seis partidos.

Comenzó una nueva semana de la Copa Sudamericana, que tuvo el resonante triunfo de Montevideo City Torque, en Chile, ante Palestino. Los de Marcelo Méndez transitan la fase de grupos con puntaje perfecto y líderes en su grupo.

En la misma zona, Gremio venció 1-0 a Deportivo Riestra en Porto Alegre, con gol en la hora de Francis Amuzu, nacido en Ghana y nacionalizado belga. Los tricolores jugaron casi todo el segundo tiempo con diez por la expulsión de Juan Ignacio Nardoni. Ahora los brasileños están segundos con tres puntos. El uruguayo Antony Alonso ingresó en el segundo tiempo en el elenco argentino.

Por el grupo de Boston River, que jugará esta noche ante Millonarios en Colombia, San Pablo sigue invicto; le ganó 2-0 a O'Higgins con tantos de Luciano y Artur. En el visitante entró y fue amonestado Thiago Vecino. Si hay un ganador esta noche, igualará a los chilenos en la segunda posición de la tabla.

En una noche plagada de equipos brasileños en Copa Sudamericana, Audax Italiano dio el batacazo al vencer de visitante 2-1 a Vasco da Gama. El locatario terminó con nueve; la primera expulsión fue a los 38 minutos, cuando el uruguayo Hernán Heras interpretó mal una falta que le hicieron a Joao Pedro, el árbitro le sacó amarilla a quien recibió la infracción y el VAR no pudo actuar ya que no fue roja directa. Pese a estar con uno menos, Brenner de Souza puso el gol locatario, pero en el complemento empató Michael Vadulli, y Franco Troyansky, de penal, puso el segundo cuando su equipo ya estaba con dos más.

Santos igualó 1-1 con Deportivo Recoleta; Neymar anotó para el locatario, pero Richard Ortiz igualó de penal al cierre del primer tiempo. En el elenco brasileño estuvo en el banco de suplentes Christian Oliva, pero no ingresó.

¿Dónde ver los partidos de esta noche y qué uruguayos juegan?

Todos los encuentros que van por ESPN también serán televisados en streaming por Disney+, mientras que los cotejos que son exclusivos de Directv irán por la plataforma DGo. Racing-Botafogo es el destacado de la noche.

| 19.00 | Caracas-Independiente Petrolero | ESPN 3 | | 19.00 | Racing-Botafogo | Directv | Gastón Martirena (RAC) - Mateo Ponte, Santiago Rodríguez, Lucas Villalba (BOT) | | 21.00 | Olimpia-Barracas Central | ESPN 3 | Gastón Olveira, Sebastián Lentinelly, Bryan Bentaberry, Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Alejandro Silva, Faustino Barone (OLI) - Yonatthan Rak, Jhonatan Candia (BAC) | | 21.30 | River Plate-Carabobo | ESPN 5 | Matías Viña (RIV) | | 23.00 | Millonarios-Boston River | Directv | Guillermo de Amores, Edgar Elizalde (MIL) | | 23.00 | América de Cali-Alianza Atlético | Directv |

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