El partido será el miércoles a las 21.30 en el estadio Centenario.

En la primera semana de fase de grupos de copas internacionales para los equipos uruguayos, Montevideo City Torque recibirá a Gremio en el estadio Centenario este miércoles a las 21.30 en el marco del grupo F. Un rato antes, a las 19.00, Deportivo Riestra, de Argentina, jugará frente a Palestino, de Chile.

El ciudadano, que dirige Marcelo Méndez, viene de empatar 1-1 ante Danubio por el Apertura; un gol de Eduardo Agüero sobre la hora le sirvió al equipo para rescatar un punto de Maroñas. El equipo está sexto, con 15 puntos, a ocho del líder Racing y lejos de la pelea por el título.

El entrenador pondrá todo el potencial en el debut copero, de hecho, cuidó a algunos jugadores frente al franjeado: Gonzalo Montes y Salomón Rodríguez ingresaron en el segundo tiempo, mientras que Gary Kagelmacher, Franco Pizzichillo y Pablo Siles no jugaron.

Será la segunda Sudamericana para City Torque, que jugó la fase de grupos del torneo en 2021. Tendrá su tercera participación internacional, ya que en 2022 disputó la fase previa de la Copa Libertadores, en la que quedó eliminado contra Barcelona de Ecuador.

Gremio viene de empatar 0-0 con Remo y marcha undécimo en el Brasileirão con 12 puntos. Weverton en el arco, el zaguero paraguayo Fabián Balbuena, que vino desde el Zenit de Rusia, el volante de 37 años William, con pasado en Chelsea y selección brasileña, Carlos Vinicius y el belga Francis Amuzu son algunas de las figuras del gran plantel que tiene el tricolor.

De todas formas, los equipos brasileños suelen encarar con cierto recelo la Sudamericana, al menos en la fase de grupos. El equipo de Porto Alegre no viajará a Montevideo con todo el potencial ya que optará por preservar jugadores, ya que el próximo sábado a las 20.30 jugará el clásico cuando visite a Inter.

El equipo arbitral será de Ecuador, con Augusto Aragón como árbitro principal, Christian Lescano y Ricardo Baren serán los asistentes y Bryan Loayza el cuarto árbitro. En el VAR estarán Gabriel González y Byron Romero.

El partido será televisado por ESPN 3 y Disney+.