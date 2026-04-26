La celeste venció 3-0 a Perú con goles de Camila Rijo, Oriana Tola y Cándida Bentancur.

Comenzó el Sudamericano sub 17 con buen pie para Uruguay: el plantel dirigido por Pablo Herrera le ganó 3-0 a Perú en el debut con goles de Camila Rijo, con volea de derecha de afuera del área, Oriana Tola, de remate cruzado, y Cándida Bentancur, finalizando un buen contragolpe, en encuentro correspondiente al grupo B.

En la primera mitad del período inicial la celeste ya tenía dos goles de ventaja y sobre el final del encuentro puso el tercero para estampar la justificada goleada que ilusiona con la clasificación al hexagonal final; avanzan los tres primeros de cada zona. Con el encuentro igualado sin goles las incaicas fallaron un penal.

Uruguay lidera junto a Brasil, que derrotó 2-0 a Venezuela. El lunes habrá choque de punteros, a las 20.00, el miércoles 29 el equipo de Herrera se enfrentará a Venezuela a las 17.00 y el viernes 1º de mayo va con Ecuador, también a las 17.00. En la última fecha, que va el domingo 3, el combinado uruguayo tendrá libre. Todos los encuentros de la primera fase se jugarán en el estadio Ameliano Villeta, donde oficia de local el Sportivo Ameliano, tiene capacidad para 7.000 espectadores y fue construido en 2025.

En el grupo A, Chile goleó 8-1 a Bolivia y Argentina le ganó 2-0 a Paraguay. Los tres mejores de cada grupo avanzan al hexagonal final, donde volverán a jugar todos contra todos. De esas seis selecciones, las cuatro mejores clasificarán al Mundial sub 17 de Marruecos, donde irán las mejores 24 selecciones del continente.