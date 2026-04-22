Uruguay debutará el 25 de abril ante Perú en el torneo que se disputa en Paraguay y otorga cuatro boletos al Mundial de Marruecos.

Recientemente Uruguay clasificó al Mundial sub 17 masculino, ahora el turno es de la selección femenina de la categoría que disputará el Sudamericano, que también será en Paraguay.

El torneo va del 24 de abril al 9 de mayo, la celeste integra el grupo B. Debutará el sábado a las 17.00 frente a Perú, el lunes va a las 19.00 contra Brasil, el miércoles 29 chocará con Venezuela a las 17.00 y el viernes 1º de mayo va contra Ecuador, también a las 17.00. En la última fecha, que va el domingo 3, el combinado uruguayo tendrá libre.

Todos los encuentros de la primera fase se jugarán en el Estadio Ameliano Villeta, donde oficia de local el Sportivo Ameliano, tiene capacidad para 7.000 espectadores y fue construido en 2025.

Los tres mejores de cada grupo avanzan al hexagonal final, donde volverán a jugar todos contra todos. De esas seis selecciones, las cuatro mejores clasificarán al Mundial sub 17 de Marruecos, donde irán las mejores 24 selecciones del continente.

El campeonato del mundo en esta categoría se realizará anualmente y en cinco ediciones consecutivas el país africano será el anfitrión, el de este año será el segundo en fila en tierras marroquíes. El último lo ganó Corea del Norte.

El plantel de Uruguay

El entrenador Pablo Herrera oficializó la lista de 22 jugadoras convocadas que defenderán a la celeste en el torneo.

Foto: AUF

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